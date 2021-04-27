Рада одобрила новую редакцию закона о финансовых услугах

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5065 за основу с учетом предложений комитета проголосовали 247 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, он призван "качественно обновить действующую редакцию закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", который был принят еще в 2001 году.

По мнению авторов законопроекта, его принятие "обеспечит внедрение качественно новой модели регулирования деятельности по предоставлению финансовых услуг, которая учитывает положения директив ЕС, лучшие мировые практики регулирования и надзора на рынках финансовых услуг с учетом особенностей отечественного рынка".

В частности, законопроектом ппредлагается установить универсальные положения в части госрегулирования рынка финансовых услуг, а также расширить возможности для финансовых учреждений предоставлять новые виды услуг.

Кроме того, планируется изменить подход к лицензированию финансовых услуг, ввести риск-ориентированный подход к надзору за участниками рынка.

Также предложено установить положения, регламентирующие аутсорсинг на рынке финансовых услуг, а также деятельность финансовых компаний и ломбардов. В том числе, законопроектом определяются условия, при которых иностранное учреждение имеет право открыть филиал в Украине и осуществлять деятельность финансовой компании или ломбарда.