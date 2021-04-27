Шмыгаль пока не планирует увольнять Степанова, – источник

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не планирует вносить в Верховную Раду представление на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сказал агентству Интерфакс-Украина источник в правительстве, отвечая на вопрос, планирует ли премьер в ближайшее время вносить в парламент представление на увольнение Степанова.

"На данный момент таких планов нет", - сказал источник.

В то же время источник в парламенте сообщил Интерфакс-Украина, что вопрос отставки Степанова отложен, так как его "Разумков (председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков) заблокировал".

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос пребывания Степанова на должности министра здравоохранения будет зависеть от результативности его работы, которую оценят президент, премьер-министр и Верховная Рада.

До этого народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram написал, что Офис президента планирует отправить Степанова в отставку в ближайший четверг во время внеочередной кадровой сессии парламента.

Ранее на внеочередном заседании Верховной Рады народный депутат Ольга Стефанишина (фракция "Голос") заявила, что "Голос" собирает подписи под проектом постановления с призывом к правительству отстранить министра здравоохранения Максима Степанова. По ее словам, осталось собрать 20 подписей из необходимых для этого 150. Если необходимое количество подписей будет собрано, вопрос об отставке Степанова будет внесен в повестку дня Рады.