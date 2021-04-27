Рада продлила действие пошлины на экспорт металлолома

Таможенная пошлина в размере 58 евро за тонну будет действовать при вывозе стального лома еще 5 лет, до сентября 2024 года.

За принятие соответствующего законопроекта №5175 в целом проголосовал 291 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается критическая важность стального лома для работы украинского горно-металлургического комплекса (ГМК), дающего около 10% ВВП, 35% товарного экспорта и 200 тыс. рабочих мест. При этом в настоящее время не существует технологии производства стали без металлолома.

"Его дефицит удалось преодолеть благодаря действию пошлины – в 2020 году он уменьшился практически до нуля с уровня 20% в 2016 году. Пошлина действует эффективно", – подчеркнул один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Он отметил, что при экспорте 1 тонны лома Украина получает чуть меньше 2 тыс. грн (58 евро, взимаемые в виде пошлины) – тогда как 1 тонна того же лома, переработанного в готовую стальную продукцию, дает уже около 8 тыс. грн налогов.

"Т.е. государству в 4 раза выгоднее перерабатывать лом в металл и затем в готовую продукцию, чем экспортировать сырье. Это вопрос выбора: экспортировать сырье или продукцию переработки. Это вектор, который мы хотим выбрать для экономики", – сказал заместитель главы комитета ВР по экономразвитию.

Он уточнил, что экспортная пошлина на лом не противоречит международным обязательствам Украины – поскольку это временная и не дискриминационная мера, соответствующая положениям ВТО об исключениях из общих правил торговли по соображениям безопасности.

"У нас война, хронический дефицит торгового баланса. Металл поставляется в том числе для нужд ВСУ. И международные партнеры это воспринимают. За период действия пошлины против Украины не были выдвинуты претензии", – отметил Кисилевский.

Напомним, Верховная Рада в сентябре 2016 года поддержала введение пошлины на экспорт лома с целью стабилизации работы украинского горно-металлургического комплекса. В соответствии с принятым тогда законом действие пошлины заканчивается в сентябре 2021 года.