Вагоностроительный завод Тигипко сократил продажи в 2,4 раза

АО "Днепровагонмаш" (ДВМ), крупное вагоностроительное предприятие Украины, контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС" Сергея Тигипко, в 2020 году реализовало 825 грузовых вагонов, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее (1944 единиц).

Об этом говорится обнародованной в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку финансовой отчетности предприятия, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, производство вагонов за прошлый год сократилось еще больше – в 2,6 раза, до 784 единиц на 957,4 млн грн.

Среднереализационная цена вагона составила 1,22 млн грн. Завод поставил на экспорт 7,3% реализованных вагонов на сумму 73,1 млн грн.

В числе украинских клиентов – "ТАС-Логистик", "ОТП-Лизинг", "Укртранслизинг".

Как сообщалось, в 2019 году ДВМ в 2019 году завод реализовал 1944 грузовых вагона (на 16% меньше, чем годом ранее) и произвел 2018 вагонов (на 12,7% меньше) на 2,87 млрд грн.

Согласно отчету, неконсолидированный чистый доход АО "Днепровагонмаш" (без учета дочерних компаний) в 2020 году сократился в 2,8 раза – до 1 млрд грн, чистый убыток составил 110,92 млн грн против чистой прибыли 413,62 млн грн годом ранее.

Доля вагонов ДВМ в общем объеме производства грузовых вагонов в Украине составила 26%.

Характеризуя ситуацию на рынке вагоностроения Украины в 2020 году, в компании отмечают продолжающуюся тенденция к сокращению производства вагонов из-за падения объемов грузооборота на железнодорожном транспорте, отсутствия тягового состава у "Укрзализныци" из-за износа, присутствия подержанных российских вагонов с истекшим сроком эксплуатации, увеличения срока оборота вагонов.

Как сообщалось, по данным Госстата, в Украине за прошлый год выпущен 3241 грузовой вагон (на 70% меньше, чем в 2019 году).

В отчете также отмечается, что дочернее предприятие АО "ДВМ" – "Стальзавод", основным видом продукции которого является стальное литье, из-за снижения спроса в прошлом году реализовало 6,4 тыс. тонн продукции – в 2,4 раза меньше, чем в 2019 году, на сумму 189,2 млн грн (в том числе 36% на экспорт).

Основными покупателями были ДВМ, Крюковский вагонзавод, "Метинвесхолдинг", а также белорусские "МАЗ", "БелАЗ", "Фирма "Омега".

В текущем году завод планирует реализовать 4,5 тыс. тонн стального литья и 4,2 тыс. тонн стальной дроби.

В отчете также сообщается, что входящий в группу торговый дом "Днепровагонмаш" (Россия), основная специализация которого – торговля автотранспортными средствами, в 2020 году получил 75,74 млн грн выручки, в том числе реализовал 41 вагон на 74,8 млн грн.

С учетом финпоказателей дочерних и связанных компаний консолидированный чистый доход ДВМ в 2020 году сократился почти втрое к 2019 году – до 1,15 млрд грн, чистый убыток совпадает с обнародованным ранее предварительным показателем – 165,48 млн горн против чистой прибыли 334,25 млн грн годом ранее.

Финансовую отчетность ДВМ и ДП "Стальзавод" акционеры утвердили на собрании акционеров 22 апреля текущего года.

Кроме того, согласно обнародованному на сайте ДВМ отчету, собрание избрало на новый трехлетний срок тот же состав наблюдательного совета АО в количестве четырех человек под председательством Сергея Тегипко и предоставили согласие на заключение ряда значительных договоров.

По данным НКЦБФР на четвертый квартал 2020 года. зарегистрированные на Кипре Т.A.S. Overseas Investments Limited и Sertaco Limited владеют соответственно 51,5256% и 46,2938% акций АО "Днепровагонмаш".

По данным отчета, на конец 2020 года на АО "Днепровагонмаш" работает 1681 человек, ДП "Стальзавод" – 677 человек.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.