Объединение "Центрэнерго" с перспективными госшахтами позволит компании стать рентабельной, – Юрий Власенко

Объединение "Центрэнерго" с перспективными государственными шахтами для создания вертикально-интегрированного холдинга позволит компании выйти на уровень рентабельности. Дальнейшие шаги по реализации этого проекта и определению уровня необходимых инвестиций прорабатывает специальная межведомственная комиссия.

Такое мнение выразил и.о. гендиректора "Центрэнерго" Юрий Власенко в авторской колонке на Интерфакс-Украина.

"Довольно болезненным вопросом для компании остается уголь. Его нынешняя закупочная цена – 1650 грн/т – не дает ПАО "Центрэнерго" возможности выйти на уровень рентабельности, что очень важно для подготовки компании к приватизации. Одним из путей решения этой проблемы является создание вертикально-интегрированной компании путем объединения ПАО "Центрэнерго" с перспективными государственными шахтами", – пишет Власенко.

По его словам, 31 марта межведомственная комиссия, в составе которой есть и представители "Центрэнерго", завершила дистанционный камеральный аудит, а также физический объезд шахт для определения их потенциала.

В результате были выделены те шахты, которые являются потенциально привлекательными для создания вертикально-интегрированной компании – но при условии получения достаточного инвестирования. Над определением его объемов работают эксперты межведомственной комиссии.

Власенко также поделился теми шагами, которые за последние месяцы были предприняты для повышения эффективности работы "Центрэнерго". Среди важных изменений он отметил обновление стратегии продаж электроэнергии и ценовой политики.

"Центрэнерго" начало активно выходить на рынок двусторонних договоров на аукционах "Украинской энергетической биржи", изменив предыдущую практику продаж огромных объемов в одни руки по низкой цене.

"Теперь мы продаем небольшими лотами, но выстраиваем свою стратегию продаж и ценовую политику таким образом, чтобы цена не опускалась под определенную заданную планку и не падала ниже рыночной. Это позволило привлечь к аукционам значительно больше компаний – количество участников иногда исчисляется десятками. Такая высокая конкуренция способствует повышению цен, а соответственно увеличивает прибыль Центрэнерго", – пишет Власенко.

Так, с 12 до 20 апреля "Центрэнерго" реализовало на УЭБ 420 лотов базовой нагрузки общим объемом 991 200 МВт-ч. Это ресурс с различными периодами поставки, преимущественно на летний период.

Средневзвешенные цены колеблются от 1273 до 1385 грн/МВт-ч. Их объединяет то, что цены значительно выше аналогичных периодов 2020 года – на 19,4% -34%. а сумма поступлений от заключенных сделок составит более 1,1 млрд гривен.

Помимо этого, в компании работают над сокращением расходов и проводят реформу в аппарате управления.

В состав "Центрэнерго" входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС. "Центрэнерго" покрывает около 25% тепловой генерации в Украине.