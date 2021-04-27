Набсовет назначил нового главу Национальной общественной телерадиокомпании
Наблюдательный совет избрал Николая Чернотицкого новым председателем правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).
Его кандидатуру поддержали 10 из 15 членов набсовета, передает Суспільне.
Теперь в течение 30 календарных дней набсовет должен заключить контракт с новоизбранным председателем правления НОТУ.
Николай Чернотицкий с 2017 года и до сих пор он был членом правления НОТУ, ответственным за административно-хозяйственное направление и региональное развитие.
В 2019 году временно исполнял обязанности председателя правления общественного вещателя.
В 2015-2017 годах Чернотицкий был генеральным директором Сумской областной государственной телерадиокомпании. До этого, с 2010 по 2013 год он работал главным редактором газеты "Сумы и сумчане".
Как рассказал сам Николай Чернотицкий, после назначения он планирует доукомплектовать команду, назначив других членов правления.
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Как сообщалось, 10 апреля 2017 года наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал председателем правления Общественного вещания Зураба Аласанию сроком на 4 года.
25 марта 2014 года Кабинет министров назначил Аласанию генеральным директором Национальной телекомпании Украины. Его кандидатура была предложена правительству представителями медиасообщества.
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