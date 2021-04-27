Нацбанк исключил из госреестра три финансовых компании

Национальный банк Украины исключил из государственного реестра финансовых учреждений ООО "Касса Народной Помощи" (ЕГРПОУ 36284115), ПО "Ломбард "Украинский" Малько В.Ю. и Компания" (ЕГРПОУ 37763692), ПО "Ганзюкова и Компания "Ломбард "Шанс" (ЕГРПОУ 32277963) на основании поданных ими заявлений.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 23 апреля, передает пресс-служба НБУ.

В частности, три компании исключены из реестра финучреждений по собственным заявлениям и девять финучреждений добровольно отказались от лицензий.

ООО "Касса Народной Помощи" имело лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 26 марта 2021 года. Активы компании составили 25,7 млрд грн. или 14% от общего объема активов финкомпаний состоянию на 1 января 2021 года.

ПО "Ломбард "Украинский" Малько В.Ю. и Компания" имело лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 2 апреля 2021 года. Активы ломбарда составляли 1,14 млн грн, или 0,03% от общего объема активов ломбардов по состоянию на 1 января 2021 года.

ПО "Ганзюкова и Компания "Ломбард "Шанс" имело лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 26 марта 2021 года. Активы ломбарда составляли 1 млн грн, или 0,03% от общего объема активов ломбардов по состоянию на 1 января 2021 года.

Кроме того, Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у девяти финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Комитет принял следующие решения:

1. Отозвать все имеющиеся лицензии:

у ООО "ФК " Континенталь Финанс" (ЕГРПОУ 40514725) три лицензии - на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

у ПО "Ломбард "Сундук" ООО "Медиа-Майдан и Компания" (ЕГРПОУ 39623089) лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

у ООО "Факторинговая компания "Финанс Групп" (ЕГРПОУ 37560195) лицензию на предоставление услуг по факторингу;

у кредитного союза "Единение" (ЕГРПОУ 25252464) две лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения.

2. Отозвать лицензию на предоставление гарантий:

у ООО "Бищнес Ритейо Групп" (ЕГРПОУ 39008887)

у ООО "ФК Леогейминг Пэй" (ЕГРПОУ 39010283)

у ООО "ФК "Просто Мани" (ЕГРПОУ 43162329)

у ООО "Профитгид" (ЕГРПОУ 39932827)

у ООО "Сирокко Финанс" (ЕГРПОУ 42827134).

Вышеупомянутые финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.