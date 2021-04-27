Шебелинский НПЗ впервые провел плановый ремонт без остановки производства

Шебелинский НПЗ в апреле завершил планово-предупредительный ремонт, который впервые был проведен без остановки производственных процессов.

Об этом говорится в сообщении компании.

"В предыдущие годы во время ППР-ов мы практиковали остановки завода на 2-3 недели. Это приводило к снижению объемов производства. В этом году, несмотря на ситуацию на рынке моторных топлив Украины и реальную угрозу дефицита нефтепродуктов, мы приняли решение не останавливать завод. Все ремонтные работы на установках были проведены поэтапно, в сжатые сроки и с привлечением опытных специалистов", - прокомментировал директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

Благодаря оптимизации ремонтных работ заводу удалось дополнительно выработать в апреле до 14 тыс. тонн готовой продукции.

Планово-предупредительные ремонты в апреле завершили также Тимофеевское ВПГ и Солоховское ВПГ.

Перерабатывающие и производственные предприятия дивизиона "Нефть" (группа "Нафтогаз") включают: Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский НПЗ, Šhebel), два завода по переработке газового конденсата и нефти: Яблуновское ВПГ и ТЦСК "Базилевщина", три установки подготовки газа: Тимофеевское ВПГ, Юльевское ВПГ, Солоховское ВПГ.

Ключевым производственным активом дивизиона является Шебелинский НПЗ (Šhebel) - одно из двух действующих в Украине нефтеперерабатывающих предприятий. Завод ведет свою историю с 1960 года. В 2014-2017 годы состоялась самая масштабная за последние 20 лет модернизация предприятия, которая позволила выпускать продукцию, соответствующую самым стандартам качества. С 2018 года продукция Шебелинского НПЗ реализуется на рынке под брендом Šhebel. По результатам работы в 2020 году на заводе было переработано 446 тыс. тонн сырья.