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Минфин надеется получить 600 миллионов евро от Евросоюза до сентября

Минфин надеется получить 600 миллионов евро от Евросоюза до сентября

Украина должна выполнить все условия для получения до сентября второго транша от Евросоюза на сумму 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время встречи с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой, передает пресс-служба министерства.

"Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года – получение первого транша в объеме 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий нашей программы и получения второго транша от ЕС до сентября 2021 года", – сказал Марченко.

Украинская сторона должна выполнить ряд обязательств для получения второго транша (600 млн евро) путем проведения реформ в таких сферах: управление государственными финансами, надлежащее управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, секторальные реформы и государственные предприятия.

Также Сергей Марченко прокомментировал состояние переговоров с МВФ.

"На сегодня Украина находится в активном диалоге с МВФ для решения трех главных вопросов: сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро, проведение конкурсов на должности в Высший совет правосудия и внедрение закона об уголовной ответственности за неправильную информацию в декларациях. Другие вопросы, связанные с бюджетированием, бюджетной консолидацией, Национальным банком Украины, энергетикой, уже решены. Сейчас мы активно работаем над выполнением обязательств в антикоррупционной сфере и права", – заверил глава Минфина.

Кроме того, министр отметил, что Минфин готов поддержать создание Бюро экономической безопасности в Украине.

Как сообщалось, ранее Марченко заявлял, что Министерство финансов надеется получить очередной транш по программе stand by с Международным валютным фондом в сентябре, однако предварительные условия выделения средств еще окончательное не согласованы.

Напомним, в декабре 2020 года Европейская комиссия от имени ЕС перечислила Украине первый транш на сумму 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19 на общую сумму 1,2 млрд евро.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. Второй транш по этой программе не получен до сих пор.

Автор: 

Єврокомісія (1085) Мінфін (2925) Євросоюз (5094) Марченко Сергій (247)


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