Минфин надеется получить 600 миллионов евро от Евросоюза до сентября

Украина должна выполнить все условия для получения до сентября второго транша от Евросоюза на сумму 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время встречи с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновой, передает пресс-служба министерства.

"Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и за помощь в декабре 2020 года – получение первого транша в объеме 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий нашей программы и получения второго транша от ЕС до сентября 2021 года", – сказал Марченко.

Украинская сторона должна выполнить ряд обязательств для получения второго транша (600 млн евро) путем проведения реформ в таких сферах: управление государственными финансами, надлежащее управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, секторальные реформы и государственные предприятия.

Также Сергей Марченко прокомментировал состояние переговоров с МВФ.

"На сегодня Украина находится в активном диалоге с МВФ для решения трех главных вопросов: сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро, проведение конкурсов на должности в Высший совет правосудия и внедрение закона об уголовной ответственности за неправильную информацию в декларациях. Другие вопросы, связанные с бюджетированием, бюджетной консолидацией, Национальным банком Украины, энергетикой, уже решены. Сейчас мы активно работаем над выполнением обязательств в антикоррупционной сфере и права", – заверил глава Минфина.

Кроме того, министр отметил, что Минфин готов поддержать создание Бюро экономической безопасности в Украине.

Как сообщалось, ранее Марченко заявлял, что Министерство финансов надеется получить очередной транш по программе stand by с Международным валютным фондом в сентябре, однако предварительные условия выделения средств еще окончательное не согласованы.

Напомним, в декабре 2020 года Европейская комиссия от имени ЕС перечислила Украине первый транш на сумму 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19 на общую сумму 1,2 млрд евро.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. Второй транш по этой программе не получен до сих пор.