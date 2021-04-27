Рада приняла закон об электронном судопроизводстве

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы" (№3985) поддержал 261 народный депутат, передает Укринформ.

"Основной целью принятия законопроектf является обеспечение начала функционирования отдельных модулей (подсистем) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и поэтапное внедрение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины и закон "О Высшем совете правосудия".

Предполагается, что создание и обеспечение функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы осуществляется поэтапно. Отдельные подсистемы или модули Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы начинают функционировать по каждому этапу через 30 дней со дня опубликования объявления Высшим советом правосудия в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти соответствующего объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы или модуля Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. Также повышается роль Высшего совета правосудия в процессах внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

В пояснительной записке отмечается, что ЕСИТС являет собой совокупность информационных и телекоммуникационных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию определенных законодательством процессов деятельности, включая документооборот, рассмотрение судебных дел, составление оперативной и аналитической отчетности, предоставление информационной помощи судьям, а также процессов, обеспечивающих финансовые, имущественные, организационные, кадровые, информационно-телекоммуникационные и другие потребности пользователей ЕСИТС.

ЕСИТС призвана стать инструментом повышения эффективности деятельности судебных органов путем внедрения современных технологий в их повседневной деятельности, который будет обеспечивать функционирование в режиме реального времени.

Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан более простыми, удобными и доступными

Система должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, принадлежащих к сфере правосудия, Национальной школе судей.