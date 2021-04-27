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Новини
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Совладелец портового оператора ТИС запускает медицинский стартап

Совладелец портового оператора ТИС запускает медицинский стартап

Андрей Ставницер, совладелец стивидорной компании ТрансИнвестСервис (ТИС), запускает медицинский стартап Metame, позиционирующий себя как "превентивная медицина, которая поможет следить за здоровьем".

Об этом Ставницер написал в своем Facebook.

Подавшим заявки потребителям сервиса после детального анкетирования и анализов крови будут предлагать персонифицированные комплексы минералов, нутрициентов и биологически активных добавок для поддержания здоровья.

Необходимые препараты будут доставлять подписчикам на дом. Периодически сервис будет предлагать повторные тестирование и анализы, чтобы корректировать комплексы.

Проект консультирует международная команда нутрициологов и иммунологов под управлением кандидата медицинских наук Алексея Башкирцева.

"Наша амбициозная мечта – здоровая нация. Здоровая во многих смыслах – активная, жизнерадостная, мотивированная делать что-то полезное", – пояснил Ставницер.

Андрей Ставницер – украинский бизнесмен, совладелец и гендиректор крупнейшего украинского портового оператора ТИС, также совладелец зернового терминала Нептун, построенного в партнерстве с американской корпорацией Cargill, и партнер инвестиционной компании SD Capital.

Ранее он сообщал, что намерен покинуть пост руководителя ТИС и сосредоточиться на развитии новых проектов. Первым он представил сервис по подбору и адресной доставке нутрициентов - витаминов, минералов и микроэлементов, а также биологически активных добавок к пище.

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Втюхувати лохам БАДи- свята справа.
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27.04.2021 20:35 Відповісти
Та не кажи, він баче майбутне.
Навіщо "совладелец и гендиректор крупнейшего украинского портового оператора ТИС, также совладелец зернового терминала" кидає все це? Отож!

Які нах біткоїни(ілонмаск ти ЛОХ), сахарець гранул'ований, оце валюта майбутнього.
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27.04.2021 20:44 Відповісти
а пирамидка шанцу...теж буде?
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27.04.2021 20:38 Відповісти
А знаєте таку фігню:- звонить медсестра від імені
"сімейного" лікаря і пропонують вколотися дома ..
Приїдуть "кацмонавти" в екіпіровці на "Швидкій" і..
вколють.. відрубишся- хата чиста від бабла та цінних
речей... відмовьшся і якісь питання задаєш-кидають слухавку..
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27.04.2021 20:50 Відповісти
По пенсам працюють...
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27.04.2021 20:52 Відповісти
Слоган компании..."Доставим фуформецин на дом"...
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27.04.2021 20:56 Відповісти
"Наша амбициозная мечта - здоровая нация. Здоровая во многих смыслах - активная, жизнерадостная, мотивированная делать что-то полезное" Полезная идея бизнесБадов, главное пафоса побольшеИсточник: https://biz.censor.net/n3262396
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27.04.2021 20:58 Відповісти
Лох не мамонт, лох не вымрет...
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27.04.2021 22:19 Відповісти

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