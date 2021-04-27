Совладелец портового оператора ТИС запускает медицинский стартап
Андрей Ставницер, совладелец стивидорной компании ТрансИнвестСервис (ТИС), запускает медицинский стартап Metame, позиционирующий себя как "превентивная медицина, которая поможет следить за здоровьем".
Об этом Ставницер написал в своем Facebook.
Подавшим заявки потребителям сервиса после детального анкетирования и анализов крови будут предлагать персонифицированные комплексы минералов, нутрициентов и биологически активных добавок для поддержания здоровья.
Необходимые препараты будут доставлять подписчикам на дом. Периодически сервис будет предлагать повторные тестирование и анализы, чтобы корректировать комплексы.
Проект консультирует международная команда нутрициологов и иммунологов под управлением кандидата медицинских наук Алексея Башкирцева.
"Наша амбициозная мечта – здоровая нация. Здоровая во многих смыслах – активная, жизнерадостная, мотивированная делать что-то полезное", – пояснил Ставницер.
Андрей Ставницер – украинский бизнесмен, совладелец и гендиректор крупнейшего украинского портового оператора ТИС, также совладелец зернового терминала Нептун, построенного в партнерстве с американской корпорацией Cargill, и партнер инвестиционной компании SD Capital.
Ранее он сообщал, что намерен покинуть пост руководителя ТИС и сосредоточиться на развитии новых проектов. Первым он представил сервис по подбору и адресной доставке нутрициентов - витаминов, минералов и микроэлементов, а также биологически активных добавок к пище.
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Навіщо "совладелец и гендиректор крупнейшего украинского портового оператора ТИС, также совладелец зернового терминала" кидає все це? Отож!
Які нах біткоїни(ілонмаск ти ЛОХ), сахарець гранул'ований, оце валюта майбутнього.
"сімейного" лікаря і пропонують вколотися дома ..
Приїдуть "кацмонавти" в екіпіровці на "Швидкій" і..
вколють.. відрубишся- хата чиста від бабла та цінних
речей... відмовьшся і якісь питання задаєш-кидають слухавку..