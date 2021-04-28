"Укрэнерго" подписало контракт на реконструкцию линий электропередачи с индийской компанией

"Укрэнерго" подписало контракт с индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd о реконструкции воздушных линий электропередачи 330 кВ с заменой грозозащитного троса на оптический кабель в грозозащитного троса.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", это первая часть проекта "Строительство южного кольца ВОЛС", реализация которого предусмотрена Концепцией развития телекоммуникационной сети НЭК "Укрэнерго", утвержденной в 2019 году.

В соответствии с контрактом волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) будут проложены на 20 воздушных линиях 330 кВ общей протяженностью 1375 км в 10 областях Украины (Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской) .

Контрактом предусмотрена реализация линейной части проекта "под ключ": от проектирования (стадия - рабочая документация), поставки необходимого оборудования, строительно-монтажных работ до ввода в эксплуатацию линейной части ВОЛС. Работы начнутся после разработки рабочей документации подрядчиком и утверждения. Учитывая масштабность, реализация проекта завершится в 2024 году.

Стоимость контракта составляет 14,15 млн евро (без НДС). Источник финансирования - кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сэкономленные при реализации инвестиционного проекта "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская".

В процессе проведения международных конкурсных торгов было получено 6 предложений от компаний из 5 стран - Польши, Казахстана, Турции, Китая и Индии. Благодаря конкуренции среди участников стоимость закупки снизилась на 35% по сравнению с оценочной стоимости. В результате было сэкономлено почти 7,5 млн евро кредитных средств ЕИБ.

Параллельно планируется реализация второй, станционной части проекта сооружения южного кольца ВОЛС, которая предусматривает установление на 36 объектах НЭК "Укрэнерго" и смежных объектах генерации оборудования DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing - мультиплексирование с разделением по длине волны). Сейчас идет подготовка к международным конкурсных торгам на установку указанного оборудования. Реализация второй части проекта обычно происходит значительно быстрее, поэтому линейная и станционная части проекта будут завершены синхронно.

ВОЛС обеспечат высокую надежность передачи корпоративных и технологических данных между объектами компании, а также с генерацией, в полном объеме и с гарантированно высокой скоростью. Ведь ключевыми преимуществами ВОЛС с установленным оборудованием DWDM являются высокая пропускная способность оптического волокна, скорость передачи информации до 400 Гбит/с, а также нечувствительность к электромагнитному воздействию воздушных линий электропередач.

В результате реализации проекта будет создана собственная магистральная сеть высокоскоростной технологической и корпоративной связи, который сейчас в этих регионах обеспечивается преимущественно за арендованные каналы связи. На сегодняшний день в НЭК "Укрэнерго" построено более 2,5 тыс. км собственных ВОЛС, что составляет почти 25% линий связи компании.

Ожидается, что сооружение собственных магистральных ВОЛС в центральном и южном регионах, а также соединение участков имеющихся ВОЛС Киев - Винница - Львов - Кременчуг и Харьков - Донбасс, позволит организовать единую оптическую сеть, которая станет основой для дальнейшего развития современных телекоммуникаций в ОЭС Украины.

Кроме этого, применение ВОЛС существенно повысит уровень наблюдения за работой оборудования энергообъектов компании, позволит мгновенно отслеживать любые отклонения в работе сети и предотвращать технологическим нарушением. В условиях рынка и будущей интеграции энергосистемы Украины к ENTSO-E это является важной составляющей в технологическом комплексе оперативного управления энергосистемой, ее надежной и стабильной работы.

Как отмечается в сообщении, это уже третий контракт в истории сотрудничества НЭК "Укрэнерго" с Kalpataru Power Transmission Ltd. Ранее индийская компания успешно построила ВЛ 750 кВ Ривненская АЭС - Киевская и мероприятия ВЛ 330 кВ Чернобыльская АЭС - Северная на ПС 750 кВ "Киевская".