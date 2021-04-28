Киев объявил тендер на закупку вакцин против коронавируса

Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации обнародовал в системе электронных публичных закупок ProZorro объявление на тендерную документацию о проведении открытых торгов на закупку вакцины против COVID-19.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, за 140 млн грн город планирует приобрести около 278 тыс. доз вакцины. Стоимость одной дозы будет составлять около 500 грн.

Поворозник объяснил, что цена сформирована в соответствии с обнародованным в системе электронных публичных закупок ProZorro договором государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" на поставку вакцины против коронавируса из расчета, что одна доза стоит 500 грн.

"Я неоднократно говорил, что город ведет переговоры с различными производителями вакцины. Виталий Кличко использует личные связи для того, чтобы как можно быстрее получить вакцину для киевлян. Однако сегодня производители в первую очередь обеспечивают вакциной страны, которые ранее законтрактовали их поставку на уровне государств. Городам же отдельно очень трудно вести переговоры. Проведения тендерной закупки - это еще один способ обеспечить киевлян вакциной. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто подаст заявку на тендер и позволит ускорить закупку вакцины против коронавируса для киевлян", - подчеркнул Поворозник.