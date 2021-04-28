Хмельницкая АЭС остановила на ремонт энергоблок №1

Энергоблок №1 Хмельницкой атомной электростанции остановили для проведения планово-предупреждающего ремонта, который продлится 127 дней.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Планируется выполнить значительный объем ремонта основного оборудования реакторного отделения, а именно: капитальный ремонт реактора, в том числе полную выгрузку активной зоны; эксплуатационный контроль металла и техническое свидетельство корпуса реактора.

Кроме того, в турбинном отделении проведут капитальный ремонт цилиндра высокого давления и одного из цилиндров низкого давления турбоагрегата. Также запланирован ремонт генератора с заменой ротора и якорей возбудителей.

Отмечается, что во время ремонтных работ реализуют 16 мероприятий по повышению безопасности, 11 из которых – в рамках Комплексной сведенной программы по повышению безопасности энергоблоков АЭС.