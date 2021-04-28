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Госэкоинспекция обнаружила нарушений при добыче нефти и газа на 800 миллионов

Госэкоинспекция обнаружила нарушений при добыче нефти и газа на 800 миллионов

Нарушения экологического законодательства при добыче нефти, газа и угля в качестве энергетических ресурсов в 2020 году нанесли ущерб в 808,6 млн грн.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время презентации результатов социологического опроса на тему "Экологические аспекты энергетики", сообщает пресс-служба ведомства.

"Использование нефти, газа и угля в качестве энергетических ресурсов – это прямая угроза окружающей среде. Во время их добычи Госэкоинспекция постоянно фиксирует нарушения экологического законодательства. Наибольший ущерб за 2020 год Госэкоинспекция рассчитала в части добычи недр – 808,6 миллиона гривен", – отметил он.

По словам Малеваного, нарушения касались засорения земельных ресурсов отходами добычи, выбросов загрязняющих веществ в воздух в результате вентиляции шахт, загрязнения окружающей среды шахтными водами.

Автор: 

Джерело:  Госэкоинспекция
газ (7923) Держекоінспекція (120) видобуток (1752) нафта (4777) вугілля (1895)


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