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Неплатежеспособные банки в первом квартале получили 140 миллионов

Неплатежеспособные банки в первом квартале получили 140 миллионов

В течение января-марта поступления средств в банки, которые ликвидируются Фондом гарантирования вкладов физлиц, составили 140,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, наибольшее количество средств получено от погашения кредитов – 65,8 млн грн, из которых 26 млн грн поступило ЧАО "КБ "Премиум" и 25,6 млн грн – АО "АКБ "Аркада".

Отмечается, что от погашения ценных бумаг сумма поступлений за первые три месяца 2021 года составила 48,7 млн грн (АО "Мисто Банк").

Еще 22,6 млн грн неплатежеспособные банки получили от продажи активов через электронные аукционы.

Больше всего средств поступило на счета:

  • "Фидобанка" – 12, млн грн;
  • "ВТБ банка" – 2,8 млн грн;
  • "Диамантбанка" – 2,7 млн грн;
  • "Родовид банка" – 1,7 млн грн;
  • "Дельта банка" – 1,5 млн грн.

Кроме того, от аренды имущества банков было получено 3,6 млн грн.

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Джерело:  Фонд гарантирования
банки (6951) Фонд гарантування вкладів (1449)


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