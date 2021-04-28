Группа БРСМ оказалась крупным производителем бензина, – А-95

Компании "Катма Групп", "Стандарт Ойл 2000" и "ТНТ Групп", участвующие в обеспечении нефтепродуктами сети АЗК "БРСМ-Нафта", в 2020 году закупили около 117 тыс. т нефтехимического сырья и компонентов моторных топлив, в том числе 2 тыс. т монометиланилина (ММА) – октаноповышающего вещества, запрещенного для использования в моторных топливах в Украине.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95" со ссылкой на собственное исследование, передает EnKorr.

Крупнейшие объемы приходятся на газовый конденсат и нефть, закупленные у украинских частных добытчиков (65 тыс. тонн), риформат (11 тыс. тонн), изопентановую фракцию (12 тыс. тонн) и растворители (9 тыс. тонн). Всего номенклатура закупаемых компонентов насчитывает 12 позиций (см. таблицу).

В числе закупаемых компонентов эксперты выделяют монометиланилин российского производства в объеме 2 тыс. тонн.

"Данное вещество в качестве присадки к моторным топливам запрещено в Украине с 2013 года, как во многих странах мира, в Европе и США", – отметили в "А-95".

По подсчетам Консалтинговой группы "А-95", закупленного сырья, компонентов и присадок достаточно для кустарного производства до 90 тыс. тонн автомобильных бензинов.

В случае использования ММА для смешения с бензином А-92, которое имеет место в производственной цепочке "БРСМ", этого объема ММА будет достаточно для получения 200 тыс. тонн высокооктанового бензина.

В "А-95" также сообщили, что в 2020 году закупка товарных нефтепродуктов у сторонних производителей группой "БРСМ" составила 100 тыс. т бензина А-92, 317 тыс. тонн дизельного топлива и порядка 170 тыс. тонн СУГ. Как и на протяжении последних 5 лет, в номенклатуре закупок полностью отсутствует бензин А-95.

В 2020 году ООО "Катма Групп" и ООО "ТНТ Групп" были единственными поставщиками топлив в сеть АЗС "БРСМ-Нафта" (управляется ООО "Евро Смарт Пауер"). Бензин с октановым числом 95 производится ООО "Стандарт Ойл 2000", указывающим местами производства мини-НПЗ в г. Гадяч (Полтавская область) и с. Переяславское (Киевская область).

"БРСМ-Нафта" основана в 1993 году Андреем Бибой. В 2007 году 50% компании было продано экс-министру энергетики времен Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому (с 2014 года Натан Розенберг).

С 1 августа 2018 ода партнеры разделили сеть пополам – каждому отошло по 63 АЗС. На базе АЗС Ставицкого была создана сеть Мotto. На сегодня БРСМ и Мotto насчитывают около 200 и 150 АЗС соответственно.

Объем закупок нефтехимического сырья и материалов компаниями "Катма Групп", "Стандарт Ойл 2000" и "ТНТ Групп" в 2020 года