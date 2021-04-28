"Газпромбанк" начал арбитраж против ДТЭК Ахметова из-за реструктуризации долга

Держатели свыше 50% еврооблигаций "ДТЭК Энерго" и свыше 95% его банковского долга 95% присоединились к Lock-up Agreement в рамках реструктуризации долга, оцениваемого примерно в $2 млрд, однако "Газпромбанк" решил обратиться в Сингапурский международный арбитражный центр в отношении долга на 22 млн швейцарских франков.

Об этом холдинг "ДТЭК Энерго" сообщил на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

Компания напомнила, что присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% от суммы новых облигаций.

В отношении "Газпромбанка" холдинг сообщил, что российский банк в ходе судебного разбирательства добился ограничительных постановлений Окружного суда Никосии (Кипр) и Окружного суда Амстердама (Нидерланды).

В частности, в случае кипрского суда речь идет об обеспечительном постановлении, запрещающем "ДТЭК Энерго" и некоторым ее "дочкам" обременение, отчуждение или уменьшение стоимости их имущества или активов, а также принятие каких-либо решений или шагов по изменению структуры акционерного капитала, учредительных документов или состава совета директоров компаний группы.

"Компания ("ДТЭК Энерго", – ред.) намеревается продолжить реструктуризацию и использовать все доступные ей законные права и средства правовой защиты для оспаривания и защиты от претензии, приказа об обеспечении (a freezing order) и дополнений", – отмечается в биржевом сообщении.

При этом в пресс-службе "ДТЭК Энерго" уточнили, что "Газпромбанк" принял условия реструктуризации 2019 года.

"Судебный арбитраж с DTEK B.V., DTEK Energy B.V. и рядом других компаний группы не отражается на производственной и операционной деятельности в Украине", – подчеркнули в компании.

Как сообщалось, 27 марта 2020 года "ДТЭК Энерго", крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, объявил о приостановке выплат по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, а также обратился к кредиторам с просьбой о реструктуризации задолженности. При этом только осенью 2019 года "ДТЭК Энерго" завершило четырехлетний процесс реструктуризации долга.

Согласованное с комитетами кредиторов предложение "ДТЭК Энерго" о реструктуризации долга предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн со ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Долг "ДТЭК Энерго" после выпуска еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн составит $1,67 млрд и будет оформлен новыми еврооблигациями с погашением 31 декабря 2027 года.

После полученного разрешения Высокого суда Англии и Уэльса "ДТЭК Энерго" назначил на 7 мая собрания держателей еврооблигаций и банковских кредиторов по окончательному одобрению реструктуризации.