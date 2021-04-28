Пять новых компаний пополнили небанковский рынок Украины, – Нацбанк

Национальный банк Украины внес в Государственный реестр финансовых учреждений 5 новых участников рынка.

Речь идет о ООО "ФК "Поток", ООО "ФК "Бест Финанс", ООО "Диамант+", ООО "ФК "Футура Финанс" и ООО "ФК "Интенсивные финансы", сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующие решения были приняты 16 апреля Комитетом по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Также "Поток", "Футура Финанс" и "Интенсивные финансы" получили по три лицензии – на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.

В то же время "Бест Финанс" и "Диамант+" получили по одной лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита.