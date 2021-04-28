Спрос на билеты на майские праздники вырос на четверть, – "Укрзализныця"

АО "Укрзализныця" наблюдает всплеск заинтересованности пассажиров в путешествиях во время майских праздников – спрос на билеты 30 апреля на 23% выше среднего значения с начала года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что реагируя на спрос, "Укрзализныця" добавляет еще один рейс Интерсити+ №728/727 сообщением Киев-Харьков-Киев на 30 апреля.

Компания также определила 5 самый популярных рейсов дальнего сообщения на первые майские выходные, билеты на которые в сумме приобрели более 5 тыс. украинцев:

№46/45 Лисичанск – Ужгород (1 184 пассажиров);

№142/141 Львов – Бахмут (1055 пассажиров);

№92/91 Одесса – Константиновка (1041 пассажир);

№138/137 Хмельницкий – Лисичанск (1003 пассажира);

№58/57 Одесса – Ковель (907 пассажиров).

Также "Укрзализныця" отмечает, что высокая заинтересованность пассажиров наблюдается на следующих направлениях, где выборочно были добавлены отдельные рейсы и анализируется возможность прицепки дополнительных вагонов: Киев-Ивано-Франковск; Киев-Ужгород; Киев-Львов; Киев-Ковель; Киев-Николаев, Херсон; Киев-Кривой Рог; Киев-Запорожье; Киев-Лисичанск, Попасная; Киев-Константиновка; Киев-Покровск, Авдеевка; Одесса - Ивано-Франковск, Черновцы; Одесса-Константиновка-Одесса; Мариуполь-Львов; Лисичанск-Ужгород; Днепр-Трускавец; Харьков-Одесса; Харьков-Новоалексеевка; Харьков-ривой Рог, Херсон, Николаев; Харьков-Рахов.