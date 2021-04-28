Экспорт зерновых превысил 38 миллионов тонн, – Минэкономики

С начала 2020/2021 маркетингового года Украина экспортировала 38,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 11,6 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Об этом свидетельствуют данные Информационно-аналитического портала АПК Минэкономики Украины.

По состоянию на 28 апреля Украина отправила на экспорт 14,9 млн тонн пшеницы, 4,1 тонны ячменя, 18,7 млн тонн кукурузы, 105 тыс. тонн муки.

Отмечается, что в этом месяце было экспортировано 2,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

Напомним, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году составит 70,7 млн тонн, что на 8,8% превысит показатель 2020 года в 65 млн тонн.

В то же время в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн, что примерно соответствует рекордному урожаю 2019 года.