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Получателей субсидий обяжут пройти проверку для продолжения выплат, – Шмыгаль

Получателей субсидий обяжут пройти проверку для продолжения выплат, – Шмыгаль

В этом году все получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, начиная с мая, должны будут подать заявления и декларации для того, чтобы продолжить получать помощь. В прошлом году всем получателям субсидий она была назначена на новый период автоматически, без обращений граждан.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина.

"Начиная с мая получатели субсидии должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать на протяжении следующих пяти месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что сейчас 92% украинцев получают субсидии в наличной форме, с мая все 100% будут получать ее в денежном виде.

"Также вводятся новые правила в отношении тех, кому субсидии назначаться не будут. Если вы имеете на депозитном счете в банке более 100 тыс. грн, покупаете новое авто или валюту одноразово на сумму свыше 50 тыс. грн, вам субсидию, конечно, не назначат", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее Минсоцполитики обнародовало новые формы Заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

В частности, в новом варианте декларации нужно предоставить информацию о наличии у домохозяйства, а также членов семьи из состава домохозяйства, независимо от регистрации их места проживания, средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Кроме того, нужно указать информацию о покупке наличной или бензналичной валюты, банковских металлов на сумму свыше 50 тыс. грн за последний год.

Также уточнен ряд пунктов при подаче декларации о расходах и доходах для получения субсидий. В частности, теперь нужно будет указывать все транспортные средства в собственности заявителя, а не только автомобили, как было раньше.

В декларации также нужно указывать данные о покупке ценных бумаг, финансовых инструментов, виртуальных активов, транспортных средств, о взносах в уставный капитал акционерных обществ, благотворительных взносах, предоставленных займах на сумму свыше 50 тыс. грн за последний год.

Также в декларации нужно будет указать данные о суммах уплаченных алиментов лицами из состава домохозяйства, о наличии в их собственности жилья, а в случае пребывания за границей – уточнять причину.

Автор: 

Кабмін (7742) субсидія (611) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+3
Вот и до бабусь с дедусями пришли новые веяния. Теперь и они узнают, что такое верификация.
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28.04.2021 14:07
+2
Получателей субсидий обяжут пройти проверку на детекторе лжи для продолжения выплат, - Шмыгаль
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28.04.2021 15:00
+2
А депутатів та чиновників - мільонерів не зобов'яжуть проходити перевірку на надання грошової "допомоги" на сотні тисяч гривень. Все стабільно.
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28.04.2021 15:24
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Вот и до бабусь с дедусями пришли новые веяния. Теперь и они узнают, что такое верификация.
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28.04.2021 14:07 Відповісти
Аби не Порох
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28.04.2021 14:44 Відповісти
Получателей субсидий обяжут пройти проверку на детекторе лжи для продолжения выплат, - Шмыгаль
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28.04.2021 15:00 Відповісти
за их же счет в специально акредитированных организациях
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28.04.2021 17:04 Відповісти
говноклован или шмыга не скажут, что значит "из состава домохозяйства" ?
"независимо тт регистрации" ?
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28.04.2021 15:24 Відповісти
А депутатів та чиновників - мільонерів не зобов'яжуть проходити перевірку на надання грошової "допомоги" на сотні тисяч гривень. Все стабільно.
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28.04.2021 15:24 Відповісти
Убрать субсидии полностью и снизить всем платежки, а олигархам пулю в лоб!
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28.04.2021 15:28 Відповісти
как раз Польша в 90м году так и сделала. объявили- ребята, денег нет, бесплатного газа нет, и не будет. за все надо платить. есть бабки, живи во дворце, нет-гуляй лесом. в Кракове, Варшаве или Познани, можно было 5 комн кв в центре купить за 30$, а в Киеве или Харькове такая стоила 70. дом 200 кв в Гданське стоил 50$, продавали, нечем было платить.
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28.04.2021 16:42 Відповісти
У нас этот процесс растянулся на 29 лет-конца -края нет....
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28.04.2021 17:28 Відповісти
В моєї матері є позичене інвалідне крісло, його по якій графі відносити?
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28.04.2021 16:44 Відповісти
Податки на це наші спільні йдуть. Якщо у твоєї мами є син, то чому вона потребує допомоги держави, тобто моїх податків?
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28.04.2021 17:00 Відповісти
тому що 73%
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28.04.2021 17:06 Відповісти
в активи, як і моск, що за зeлyпу голосував
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28.04.2021 17:05 Відповісти
Нарешті з хитро.пими почнуть боротися.
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28.04.2021 16:59 Відповісти
Новшенства сыпятся как из " рога изобилия" Сначала объявили что все пенсионеры кому пенсию носит Укрпочта должны до 1 сентября оформить их получения через банки ( а значит нужно проходить всю эту процедуру оформления счета, высиживать очереди ), теперь еще пришел "нежданчик" всем ( а получатели субсидий в основном пенсионеры)) нужно заново идти в соц защиту, высиживать очереди с трудом ( при их возрасте и зрении) оформлять заново все документы и ждать результата. И это все в условиях ПАНДЕМИИ. По моему руководство все еще не довольно местом Украины по количеству заболевших и умерших и стремительно рвется занять первое место в Мире, заодно избавившись как можно от большего количества стариков.
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28.04.2021 17:56 Відповісти
Ну так дырку в пенсионном фонде нужно закрывать?? Из нескольких возможных вариантов выбран самый быстрый, практичный и самый циничный. Зато маленький бонус : пенсы - самый ядерный электорат "ЗаЖ ОП"а.
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28.04.2021 18:09 Відповісти
А, там еще один лайфхак: Тем пенсам, которые уже имеют пенсионные карточки в банках, настоятельно рекомендуют "обновить данные". Особенно живописно это будет выглядеть, когда в банки на носилках понесут лежачих, ибо банки твое состояние не ип@т. А не "придешь" - блокируют карту.
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28.04.2021 18:14 Відповісти
Но и тут бонус - обновить данные придется и всем любителям украинских пенсий из ОРДЛО.
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28.04.2021 18:17 Відповісти
Украина субсидии в ОРДЛО не платит...
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28.04.2021 18:47 Відповісти
я про пенсии гордым жителям ОРДЛО
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29.04.2021 09:36 Відповісти
Не только.. там есть еще один " подводный камень" принят закон с июня ( или июля.. могу ошибиться) Все задолженности по коммунальным, а также все прочее ,типа алиментов, судебных взысканий, штрафов и т.д. разрешается списывать со счетов клиента без его на это разрешение автоматически... Переведут пенсионеров на банки и если вдруг что пойдет ни так с оплатой, просто снимут со счета. Придут старики получать а там " дырка от бублика"... Хоть может у него возникли временные трудности по отплате в связи скажем с заболеванием и его " бесплатным" лечением. Все в этом мире взаимосвязано.. Если звезды зажигаются, значит это кому то нужно ( ни один закон не вводится просто так.. он с чем то " хитро" повязан.)
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28.04.2021 18:46 Відповісти
Круто
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29.04.2021 10:09 Відповісти

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