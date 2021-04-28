Получателей субсидий обяжут пройти проверку для продолжения выплат, – Шмыгаль

В этом году все получатели субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, начиная с мая, должны будут подать заявления и декларации для того, чтобы продолжить получать помощь. В прошлом году всем получателям субсидий она была назначена на новый период автоматически, без обращений граждан.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина.

"Начиная с мая получатели субсидии должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать на протяжении следующих пяти месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что сейчас 92% украинцев получают субсидии в наличной форме, с мая все 100% будут получать ее в денежном виде.

"Также вводятся новые правила в отношении тех, кому субсидии назначаться не будут. Если вы имеете на депозитном счете в банке более 100 тыс. грн, покупаете новое авто или валюту одноразово на сумму свыше 50 тыс. грн, вам субсидию, конечно, не назначат", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее Минсоцполитики обнародовало новые формы Заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

В частности, в новом варианте декларации нужно предоставить информацию о наличии у домохозяйства, а также членов семьи из состава домохозяйства, независимо от регистрации их места проживания, средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Кроме того, нужно указать информацию о покупке наличной или бензналичной валюты, банковских металлов на сумму свыше 50 тыс. грн за последний год.

Также уточнен ряд пунктов при подаче декларации о расходах и доходах для получения субсидий. В частности, теперь нужно будет указывать все транспортные средства в собственности заявителя, а не только автомобили, как было раньше.

В декларации также нужно указывать данные о покупке ценных бумаг, финансовых инструментов, виртуальных активов, транспортных средств, о взносах в уставный капитал акционерных обществ, благотворительных взносах, предоставленных займах на сумму свыше 50 тыс. грн за последний год.

Также в декларации нужно будет указать данные о суммах уплаченных алиментов лицами из состава домохозяйства, о наличии в их собственности жилья, а в случае пребывания за границей – уточнять причину.