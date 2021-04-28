Дочерний банк американского Citi в Украине выплатит 1,3 миллиарда дивидендов

Во время сборов акционеров украинского "Ситибанка" принято решение о выплате дивидендов за 2020 год на 1,33 млрд грн.

Согласно решению наблюдательного совета, выплата средств должна состоятся до 27 октября, сообщает Finbalance.

Заявленный "Ситибанком" показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 01 апреля – 86,62% (требование Нацбанка - не менее 10%).

Как сообщалось, прибыль "Ситибанка" за 2020 год составила 1,33 млрд грн. Соответственно, почти вся прибыль пойдет на выплату дивидендов.

Напомним, прибыль "Ситибанка" в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза – до 2,21 млрд грн. 95% прибыли или 2,1 млрд грн акционеры "Ситибанка" также направили на выплату дивидендов.

"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.