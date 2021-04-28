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Кабмин запустит экспериментальный проект открытия ФОП без госрегистратора (обновлено)

Кабмин запустит экспериментальный проект открытия ФОП без госрегистратора (обновлено)

Правительство начинает экспериментальный проект, который даст возможность получать регистрационные услуги по созданию физлица-предпринимателя (ФОП) без участия государственного регистратора.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Услуга открытия ФоП в онлайн-режиме станет более быстрой и понятной. Механизм направлен на уменьшение административной нагрузки и имеет ряд преимуществ: устранение коррупционной составляющей и субъективного фактора при государственной регистрации в органах государственной власти", – отметил он.

Как напомнил министр юстиции Денис Малюська, ранее после того, как человек авторизуется в "Дії" на открытие ФОПа, отдельное лицо – госрегистратор – должно было пересмотреть все введенные данные и принять дальнейшие решения.

"Соответственно, такое понятий как "человеческий фактор" все еще существует и может дать погрешность при принятии решения. Именно для того, чтобы этого избежать, был разработан проект постановления "О реализации экспериментального проекта относительно государственной регистрации ФОП в автоматическом режиме", – цитирует его пресс-служба Минюста.

Эксперимет будет длится два года. После авторизации и подачи заявки на открытие ФОП через портал "Дія", эта заявка передается в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФОП. Вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей.

Ранее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в 2020 году 40% предпринимателей открыли ФОП онлайн. По его словам, более 275 тыс. украинцев успешно воспользовались услугами для предпринимателей. Также министр отметил, что онлайн-услуги для ФОП потенциально экономят до 255 млн грн. Кроме того, 81% пользователей признает эффективность услуг в борьбе с коррупцией.

Автор: 

Джерело:  Telegram
Кабмін (7742) підприємці (243) Шмигаль Денис (1484)


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