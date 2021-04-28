Кабмин запустит экспериментальный проект открытия ФОП без госрегистратора (обновлено)

Правительство начинает экспериментальный проект, который даст возможность получать регистрационные услуги по созданию физлица-предпринимателя (ФОП) без участия государственного регистратора.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Услуга открытия ФоП в онлайн-режиме станет более быстрой и понятной. Механизм направлен на уменьшение административной нагрузки и имеет ряд преимуществ: устранение коррупционной составляющей и субъективного фактора при государственной регистрации в органах государственной власти", – отметил он.

Как напомнил министр юстиции Денис Малюська, ранее после того, как человек авторизуется в "Дії" на открытие ФОПа, отдельное лицо – госрегистратор – должно было пересмотреть все введенные данные и принять дальнейшие решения.

"Соответственно, такое понятий как "человеческий фактор" все еще существует и может дать погрешность при принятии решения. Именно для того, чтобы этого избежать, был разработан проект постановления "О реализации экспериментального проекта относительно государственной регистрации ФОП в автоматическом режиме", – цитирует его пресс-служба Минюста.

Эксперимет будет длится два года. После авторизации и подачи заявки на открытие ФОП через портал "Дія", эта заявка передается в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФОП. Вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей.

Ранее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в 2020 году 40% предпринимателей открыли ФОП онлайн. По его словам, более 275 тыс. украинцев успешно воспользовались услугами для предпринимателей. Также министр отметил, что онлайн-услуги для ФОП потенциально экономят до 255 млн грн. Кроме того, 81% пользователей признает эффективность услуг в борьбе с коррупцией.