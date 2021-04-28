Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2194 во втором чтении проголосовали 284 народных депутата.
К повторному второму чтению к документу было подано свыше трех тысяч поправок, рассмотрение которых заняло почти два месяца.
Профильный парламентский Комитет рекомендовал учесть в окончательной версии документа 748 предложений депутатов, отклонить – 2380 предложения.
Целью принятия законопроекта в пояснительной записке указано реформирование системы управления в сфере земельных отношений и упрощение доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса.
В том числе закон предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.
Кроме того, предложено предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности, а также полномочия по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.
При этом законопроектом предлагалось отменить согласования с Кабинетом министров продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.
Также предлагалось исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
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нас украинцев зелень кинула
священна будут защищать их законы и солдаты нато но это уже в случае если мэстная
мэнтура и нацгвардия не подавят бунты..... так шо как сказал бубочка - пора покупать шер
стяные свитера будемдобывать электричество.....
Урожай весь вывозится на экспорт, в основном в Китай, там рабам пайку увеличил товарищ Си.
Масло подсолнечное в Украине уже дороже чем в Польше куда оно экспортируется. Остальные позиции подтянутся.
"ua Игорь Вазианский.27.04.2021 13:01
Ми живемо у епоху масового згвалтування свідомості суспільства України, коли пітекантроп може стати доктором філософії"
Все правильно пан Ігор сказав! Тільки треба додати, що таке відбувається тому, що населення України саме складається здебільшого з тих самих пітекантропів. Та навіть з хвостатих непрямоходячих руконогих, тобто нижчих приматів, макак. Вважаю, що цей факт засвідчують кожні вибори, що були (і будуть), президента та депутатів ВРУ, коли президентами та нардепами стають все в більшій кількості пітекантропи та руконогі типу Ківи.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1387442146114932742 2 ч
Молчала когда пуйло стянул войска к границам Украины,понимая,что еще СП-2 достроить надо и пропихнуть продажу Укр.Земли иностранцам. СП-2 в датских водах,полный финиш,а Землю сегодня в ВРУ иностранцам подмахнули. Украина на блюдечке для коршунов сейчас.
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1387449513200259073 2 ч
За СП-2 отдельное "спасибо"Бидону,слил Украину( Будапештский меморандум и СП-2) И за ********* рады и толпы фейковых антикоррупционеров тоже "спасибо". И за сотрудничество с укр.ворами и мафией в укр.власти. Вслед за Макроном и Меркельшей Бидон идет нах.А вот чтобы обезценить стоимость Укр.Земли и скупить ее по дешёвке могут пойти в ход разные приёмы в т.ч. и военное вторжение(с)
Порохоботне посвящается! Опять ваш сцарь ******* продал и предал Украинскую Землю,распорядился лишить украинцев Земли и отдать ее иностранцам! Урод,а вы все,соучастники!
После совместного голосования с зелёной властью в двух ключевых для Украины вопросах - продажа Украинской Земли и продление капитуляции (Особый Статус Донбасса)порохоботы и зеботы должны заткнуться раз и навсегда Добавьте в этот перечень еше воскрешение рыгов и усиление жопоблока
Неньку Землю продали! А где патриоты? Молчат! А они не патриоты Украинской Земли оказывается!!! Может они патриоты россии,израиля,китая,европы,и т.д. раз Земля им не нужна,отдали скупить ее иностранцам! Или патриоты Луны,н-р, или Марса... Противно,тошнотворно,больно...
Привет рабам и новоиспеченным кочевникам! Цыганщину заказывали?! Ждите вскоре своих хозяевов,Землю Украинскую разрешили продавать иностранцам! Кто скупит скоро узнаем,готовьтесь. Ребят на фронте жаль,Земли нет уже,за что воевать ???
Без всенародного референдума никакой речи о продаже украинской земли быть не может.За украинскую землю миллионы украинцев положили свои жизни а кучка уродов изощренно решает как ее продавать,почем и самим же украинцам.Украинцам хотят подрубить сам корень чтоб нас уничтожить как нацию.Нету земли нету Украины.