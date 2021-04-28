Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2194 во втором чтении проголосовали 284 народных депутата.

К повторному второму чтению к документу было подано свыше трех тысяч поправок, рассмотрение которых заняло почти два месяца.

Профильный парламентский Комитет рекомендовал учесть в окончательной версии документа 748 предложений депутатов, отклонить – 2380 предложения.

Целью принятия законопроекта в пояснительной записке указано реформирование системы управления в сфере земельных отношений и упрощение доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса.

В том числе закон предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Кроме того, предложено предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности, а также полномочия по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

При этом законопроектом предлагалось отменить согласования с Кабинетом министров продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Также предлагалось исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.