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Новини Земельна реформа Ринок землі
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Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли

Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2194 во втором чтении проголосовали 284 народных депутата.

К повторному второму чтению к документу было подано свыше трех тысяч поправок, рассмотрение которых заняло почти два месяца.

Профильный парламентский Комитет рекомендовал учесть в окончательной версии документа 748 предложений депутатов, отклонить – 2380 предложения.

Целью принятия законопроекта в пояснительной записке указано реформирование системы управления в сфере земельных отношений и упрощение доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса.

В том числе закон предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Кроме того, предложено предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности, а также полномочия по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

При этом законопроектом предлагалось отменить согласования с Кабинетом министров продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Также предлагалось исключить из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Автор: 

ВР (2865) закон (1481) земля (862) парламент (1948)


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Топ коментарі
+7
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https://www.youtube.com/watch?v=lE9JdiZJyuw

нас украинцев зелень кинула
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28.04.2021 15:46
+7
Стефанчук со своей сворой Зеленых Мразей разрешил вывозить верхний слой плодородного грунта, как в 1942м вагонами вывозили фашистские оккупанты.
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28.04.2021 16:39
+6
В стране саранча, и крысиные норы. На теле народа гниющая рана, Но глохнут все стоны - пришельцы упрямы. Лишь смотрят с экрана их мятые рожи, Хмуры, неприступны угрюмые хамы. НАРОД, ТЕБЯ НЕТУ. СТРАНЫ БОЛЬШЕ ТОЖЕ.(с)Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли - Цензор.НЕТ 2689Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли - Цензор.НЕТ 2689
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28.04.2021 17:21
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https://www.youtube.com/watch?v=lE9JdiZJyuw

нас украинцев зелень кинула
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28.04.2021 15:46 Відповісти
вот вам и всё придурки а после продажи по сути отжима собственность которая на заподе
священна будут защищать их законы и солдаты нато но это уже в случае если мэстная
мэнтура и нацгвардия не подавят бунты..... так шо как сказал бубочка - пора покупать шер
стяные свитера будемдобывать электричество.....
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28.04.2021 18:16 Відповісти
паи отберут через налоги и бандитов, поля обнесут колючкой, создадут местное ЧВК, пригласят чвк академи с вертолетами и боевыми дронами и будут стрелять на поражение всех голодающих зомби за забором.
Урожай весь вывозится на экспорт, в основном в Китай, там рабам пайку увеличил товарищ Си.

Масло подсолнечное в Украине уже дороже чем в Польше куда оно экспортируется. Остальные позиции подтянутся.
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28.04.2021 19:41 Відповісти
шутки шутками но у родаков украли паи, банально подделали документы наделив себя правом распорядителя земли и в совершенно другом забитом селе всё переоформили, сейчас родители поехали разбираться, а там уже другие кадастровые номера у них, по оригиналам одни, а по новым докам - другие, по старым пробиваются другие фамилии, я лично проверял каждый номер и проверял владельцев (как оказалось позже - главбух сельрады и наши дальние РОДСТВЕННИКИ), по факту хорошая земля правильной формы украдена (порядка 6 гектаров) а где-то на отшибе в канавах никому не интересные участки не пригодные для обработки (в теории, судя по форме и локациям) - переписаны на нас. Также на даче у нас было приватизировано 15 соток, дальше было взято ещё 6-7 соток земли под ставок который был вырыт и благоустроен ещё лет 6 назад, в кооперативе землю бери-обрабатывай, она за тобой числится в кооперативе - только плати взносы, хочешь - првиатизируй, никогда не было проблем! Вот год назад дошли руки до приватизации и этого куска, хотели на меня оформить - а фиг там, сейчас низзя, рынок земли, всё - досвидос, теперь тот участок и наш ставок - НИЧЕЙНЫЙ и не понятно, что будет дальше. Вот так вот! и это не придуманные истории а факты в рамках лишь одной семьи! И таких ситуаций валом, как по нашему дачному кооперативу так и по паям, не мы одни попали под эти аферы приуроченные к открытию рынка земли!
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29.04.2021 08:47 Відповісти
Стефанчук со своей сворой Зеленых Мразей разрешил вывозить верхний слой плодородного грунта, как в 1942м вагонами вывозили фашистские оккупанты.
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28.04.2021 16:39 Відповісти
ЗЕ-ТВАРЕЙ НА КОМПОСТ САМОЕ ОНО
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29.04.2021 03:56 Відповісти
В стране саранча, и крысиные норы. На теле народа гниющая рана, Но глохнут все стоны - пришельцы упрямы. Лишь смотрят с экрана их мятые рожи, Хмуры, неприступны угрюмые хамы. НАРОД, ТЕБЯ НЕТУ. СТРАНЫ БОЛЬШЕ ТОЖЕ.(с)Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли - Цензор.НЕТ 2689Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли - Цензор.НЕТ 2689
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28.04.2021 17:21 Відповісти
Земля уже распаевана,и уже законно является частной собственностью без права продажи, но передавая по наследству, главная же задача государства согластно Конституции является благосостояние народа , другими словами , что бы население могло жить и зарабатывать на своей Земле производя какможно больше продукци , так зачем продавать Землю?,- фундамент благосостояния, да и самой жизни, когда теже инвестиции в технологии можно купить, а как делают Америкаецы они даже деньги не тратят на технологии , а щедро покупают умы и делают у себя технологии и их за дорого продают, а вот если не будет Земли, то технологии уже не спасут они просто не надо. Так возникает главный вопрос, почему во вмем мире сельское население зарабатывает на своей земле и неплохо, а в Украине нет,особенно у наших соседей в ЕС, в той же Польше, фермеры являются зажиточным классом не говоря про другие страны ЕС,несмотря, что Земля там хуже и свободной уже просто нет,все обрабатывается местным населением,кооперативами,хочешь работать на Земле переселяйся и госуларство дает кредит на посторйку дома, а не агрохолдингами, фермеров же в Польше согластно Евро.стата на 15 милл.газемли 1, 5 миллиона семей, в Голандии совсем недавно на 2 милл.га было 200 тыс семей фермерор за 20 лет хозяйства укрупнились через продажу земли по цене 60-70 тыс евро,потому, что там страна демократическая с рыночнрй экономикрй потому цена выросла до 80 тысяч и открыли рынок Земли, но все равно фермеров в Голанлии 80 тыс в среднем по 25 га на семью, а агроходингов там вообще нет , прдукция же продается по вмему миру, а в Украине население не в состоянии организовать производство и с трудом основная масса сводят концы с концами, при этом население Укрины хоть и дефицита нет в продовольствии, но не может себе позволить постоянно покумать мясные продукты, в отличии от той же Польши.Ворпрос конечно риторический,почему в Украине сельхоз.производство не развито и как следствие население бедное -потому, что в Украине тотальная коррупция во власти,граничещая с геноцидом и терроризм через так званную "правохранительную" систему, когда надо отдавать, часть урожая вымагателям , а остальную продавать за бесценок перекупщикам на эксппорт, потому, что простым крестятам это сделать не дадут под 101 предлогом Африканскрй чумы.Так вместо того, что бы дать населению работать, хотя бы не мешать, они открывают так званый рынок Земли , что бы население доведенное до бедности продало свою Землю, и это же не секрет, сам Зеленский заявляет , что Украина страна бедная, только посмотрев, как живет власть и олигархи не скажишь, просто крадут у население тотально,а дальше, что ? Население останется без Земли, а значит без дохода, а зерно вывезут агрохолдинги и хлеб бедут продавать по мировым ценам,а может и выше, так где же элементарная логика у власти, если она не враждебна, а работает на народ?, ее просто нет,вот и получится как с кислородом и нормальной вакциной,да со всем тотальный дефицит всего когда, просто ни чего не будет даже за большие деньги,как в голодомор ,будет все только у олигархической власти и кинут кость надзирателям. А нужно власти работать на страну получая немалые зарплаты , как в ЕС с законодательно-организационной формой, почему не усовершенстврвать кооперативную модель хозяйствования, как в Голландии,когда на демократических, равных для всех рыночных условиях в селах создаются перерабатывающие сырье кооперативы в готовую продукцию масло, сахар, мясные изделия, цветы, население на соих личных участках сообща обрабатывают Землю,а потом распределяют доходы с каждого Га по ровну,вместо агрохоллингов с монопольным владением и приватищацией, скупкой "в одни руки" Земли и активов олигархами от власти в том числе иностранными, почему не выдавать фермерам и кооперативам кредиты чуть больше депозитов,под залог урожая под 2-3% в валюте?,а не в гривне под 20%,когда девальвация отсутствует,почему сельское население создадут свой аграный банк, который первым разорили теперь понятно не спроста, не заключить правительством соглашения о торговле по сбыту с другими странами , так нет давай откроем рынок Земли, когда народу по просту не дают на ней работать, теперь понятно для чего вводят рынок Земли ,когда вопрос стоит о другом - праве на жизнь и работу на своей Земле в в тоталитарной коррупцией государстве, когда власть при помщи монополий , а и по просту криминальной открытой коррупции и рекете не дает зарабатывать и жить населению, что бы вынудить довеленное до нищеты и безправия население пролать свою и гос.Землю и окончательно стать зависимыми от олигархической власти или умереть от нищеты, а сейчас от эпидемии, потому, как бедные народы нормальной вакцины гарантировано иметь не будут.
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28.04.2021 17:34 Відповісти
Не удивлен такой наглости ЗЕлупинских приматов!

"ua Игорь Вазианский.27.04.2021 13:01
Ми живемо у епоху масового згвалтування свідомості суспільства України, коли пітекантроп може стати доктором філософії"

Все правильно пан Ігор сказав! Тільки треба додати, що таке відбувається тому, що населення України саме складається здебільшого з тих самих пітекантропів. Та навіть з хвостатих непрямоходячих руконогих, тобто нижчих приматів, макак. Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли - Цензор.НЕТ 1498 Вважаю, що цей факт засвідчують кожні вибори, що були (і будуть), президента та депутатів ВРУ, коли президентами Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли - Цензор.НЕТ 1498 та нардепами Рада внесла изменения в Земельный кодекс для запуска рынка земли - Цензор.НЕТ 1498 стають все в більшій кількості пітекантропи та руконогі типу Ківи.
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28.04.2021 17:49 Відповісти
Когда много наукообразных фраз в обосновании значит опять что-то украли
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28.04.2021 18:09 Відповісти
Бiда коли немаэ нацiональноi елiти,а э ,фактично,одна партiя влади,яка розпорошена по рiзним партiм,Ця партiя влади бажаэ тiльки впливу,збагачення та безкарности.Запроданцям землi,сподiваюсь ,очiкуэ помста нових Гонти i Залiзняка.Наприклад, авторiв роспродажу украiнськоi землi:Стефанчука,Сольського,Милованова,Гончарука ,пропоную месникам просто напросто четвертувати!
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28.04.2021 18:49 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1387442146114932742 2 ч
Молчала когда пуйло стянул войска к границам Украины,понимая,что еще СП-2 достроить надо и пропихнуть продажу Укр.Земли иностранцам. СП-2 в датских водах,полный финиш,а Землю сегодня в ВРУ иностранцам подмахнули. Украина на блюдечке для коршунов сейчас.

https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1387449513200259073 2 ч
За СП-2 отдельное "спасибо"Бидону,слил Украину( Будапештский меморандум и СП-2) И за ********* рады и толпы фейковых антикоррупционеров тоже "спасибо". И за сотрудничество с укр.ворами и мафией в укр.власти. Вслед за Макроном и Меркельшей Бидон идет нах.А вот чтобы обезценить стоимость Укр.Земли и скупить ее по дешёвке могут пойти в ход разные приёмы в т.ч. и военное вторжение(с)
Порохоботне посвящается! Опять ваш сцарь ******* продал и предал Украинскую Землю,распорядился лишить украинцев Земли и отдать ее иностранцам! Урод,а вы все,соучастники!
После совместного голосования с зелёной властью в двух ключевых для Украины вопросах - продажа Украинской Земли и продление капитуляции (Особый Статус Донбасса)порохоботы и зеботы должны заткнуться раз и навсегда Добавьте в этот перечень еше воскрешение рыгов и усиление жопоблока
Неньку Землю продали! А где патриоты? Молчат! А они не патриоты Украинской Земли оказывается!!! Может они патриоты россии,израиля,китая,европы,и т.д. раз Земля им не нужна,отдали скупить ее иностранцам! Или патриоты Луны,н-р, или Марса... Противно,тошнотворно,больно...
Привет рабам и новоиспеченным кочевникам! Цыганщину заказывали?! Ждите вскоре своих хозяевов,Землю Украинскую разрешили продавать иностранцам! Кто скупит скоро узнаем,готовьтесь. Ребят на фронте жаль,Земли нет уже,за что воевать ???
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28.04.2021 22:10 Відповісти
пожалуй согласна ...если бы не голоса порошенко...********* ЗЕМЛЮ НЕ СМОГЛИ БЫ ПРОДАТЬ....да..порошенко ---враг народа!!!!!..НО КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ ГОВОРИТ О ТОМ,,ЧТО ЗЕМЛЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ!!!!!!!ничего не понимаю....Надо обращаться в суды ..и требовать разьяснения!!!!!!!!!
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28.04.2021 23:32 Відповісти
и второе...ИМПИЧМЕНТ ЗЕЛЕНСКОМУ ВОЗМОЖЕН?????
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28.04.2021 23:35 Відповісти
Гандурасы которые отношения к земле и сельскому хозяйству никакого не имеют больше всех орут чтоб землю не продавали)))
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28.04.2021 23:50 Відповісти
о да..мы уже такое прохили с предприятиями....!!!!!отношение к ЗЕМЛЕ имеют все жители УКРАИНЫ!!!!!зеля ****** на мыло....Почему то нет фамилий ....депутатов...ктоголосовал за етот бандитский закон
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28.04.2021 23:56 Відповісти
ЗАПУСК ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ.Да посмотрите кадастровую карту Украины уже нечего продавать.Сотни и тысячи гектаров земель уже являются чей-то собственностью и одними кусками и без всяких там аукционов и продаж.И если бы только орные земли,леса приватизованы что Законом Украины запрещено приватизировать и сдавать в аренду.Нас банально обворовали а теперь хотят наворованое узаконить.
Без всенародного референдума никакой речи о продаже украинской земли быть не может.За украинскую землю миллионы украинцев положили свои жизни а кучка уродов изощренно решает как ее продавать,почем и самим же украинцам.Украинцам хотят подрубить сам корень чтоб нас уничтожить как нацию.Нету земли нету Украины.
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29.04.2021 05:17 Відповісти
УКРАЛИ У ЛЮДЕЙ ПАИ, для продажи, украли у моих родаков в отцовском селе и на даче! Реальная история и таких историй я лично знаю с десяток на примере озвученных локаций, сколкьо ещё таких историй? Сейчас начнутся новые 90х с захватом земель, если уже не начались
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29.04.2021 08:52 Відповісти
продавать не больше 4 га на одно рыло пехер какое оно физическое или юридическое ..В аренду можно и больше разрешить но не не больше 5000 га иначе фермерам капут
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29.04.2021 07:38 Відповісти
как-то слегка познова-то ты опохмелился со своими идеями, не находишь?
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29.04.2021 08:52 Відповісти

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