"Энергоатом" получил 1,2 миллиарда прибыли за квартал

НАЭК "Энергоатом" за январь-март получила более 1 млрд грн чистой прибыли, против 1,6 млрд грн чистого убытка за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные финансового отчета за первый квартал 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Валовой доход "Энергоатома" от реализации электо- и теплоэнергии, предоставления услуг по теплоснабжению, централизованному водоснабжению и водоотвода составил почти 2 млрд грн.

"Финрезультат компании – с учетом других операционных, финансовых и других доходов и растрат до налогообложения – прибыльный и равен 1,24 млрд грн, тогда как первый квартал 2020 года был убыточным (-1,9 млрд грн)", – говорится в сообщении.

При этом "Энергоатому" удалось за отчетный период сократить дебиторскую задолженность на 1,8 млрд грн, которая на конец марта составляла 22,4 млрд грн. Также сократились и долгосрочные обязательства компании – на 1,5 млрд грн.

Сумма налогов и сборов, которые в первом квартале компания уже уплатила в госбюджет, – более 3,7 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" получила чистый убыток в размере 4,8 млрд грн, тогда как финплан компании предполагал получение прибыль на сумму 1,6 млрд грн.