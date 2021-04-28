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Rozetka, Mastercard и Дарница вошли в рейтинг "Топ-25 лидеров диджитализации"

Rozetka, Mastercard и Дарница вошли в рейтинг

Фармацевтическая компания "Дарница", продуктовая IT-компания EVO, крупнейший маркетплейс страны Rozetka, бьюти-ритейлер MakeUp, а также представители других сфер, в том числе пищевой, промышленности и АПК вошли в рейтинг 25 компаний, которые стали лидерами диджитализации.

Рейтинг составил журнал "Власть денег", сообщает портал "Деловая столица".

Авторы рейтинга отмечают, что в него включены как компании, специализирующиеся на выпуске цифровой продукции и предоставлении цифровых услуг, так и компании из различных отраслей экономики, успешно реализующие программы диджитализации и внедряющие цифровые технологии в своей деятельности.

"При отборе учитывались масштабы деятельности в сфере диджитализации, ее важность для усиления технологического потенциала Украины, объемы соответствующих инвестиций, уже осуществленных и запланированных, готовность компаний к переходу на ведение бизнеса онлайн в условиях временных ограничений. Мы стремились представить в рейтинге по возможности широкий отраслевой спектр бизнеса", - говорится в публикации.

Авторы рейтинга отмечают, что, к примеру, "Дарница", которая является лидером на фармрынке Украины, в 2019 году провела ребрендинг и объявила о новой стратегии бизнеса. Компания строит международный бренд и нацелена на лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств, для чего поставила перед собой задачу трансформироваться с помощью цифровых технологий. К концу 2020-го, совместно с мировыми лидерами в области IT, компания реализовала проекты на сумму 100 млн грн. "Это повысило эффективность бизнес-процессов, а также обеспечило устойчивость и адаптивность компании в условиях новой реальности", - пишут журналисты. А в этом году "Дарница" реализует масштабный проект диджитализации процессов логистики и управления складом с привлечением технологий от мировых гигантов SAP, OpenText, SSI Schafer.

Компания "Агро-Регион", которая также вошла в рейтинг — один из флагманов агроинноваций в Украине. "В ходе запущенного несколько лет назад реформирования компании акцент был сделан на диджитализацию всех производственных и управленческих процессов.

Компания YASNO, являющаяся поставщиком в Украине электроэнергии и газа, по словам авторов рейтинга, постоянно совершенствует свои диджитал-сервисы (личный кабинет, мобильное приложение, чат-бот), а также внедряет инновационные решения для обслуживания клиентов. Например, поставщик одним из первых в Украине запустил голосового робота для приема показаний электросчетчиков и внедрил функцию оплаты за электроэнергию в Viber-боте YASNO-online.

"Диджитализация Rozetka позволила также дополнительно запустить туристический онлайн-сервис Rozetka Travel. На нем онлайн можно найти пакетные туры от крупнейших туроператоров Украины, причем тур можно сразу забронировать и купить на Rozetka. После покупки все нужные документы — от договора на обслуживание с туроператором, авиабилетов до медицинской страховки — появляются в личном кабинете покупателя", - говорится в публикации.

Также авторы рейтинга отметили, что, одна из главных целей рейтинга - подчеркнуть роль этих компаний в укреплении конкурентоспособности украинской экономики.

рейтинг (955) Новини компаній (3345) диджиталізація (46)


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А я то думал, почему Розетка начала заказы выполнять раза в три ДОЛЬШЕ!
А оно вот в чем дело...
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28.04.2021 15:16 Відповісти
и чтоб расплатится карточкой надо отстоять очередь в кассу
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28.04.2021 15:40 Відповісти
Ну, насчет дольше - не знаю, но продуктовый раздел - это какая-то хрень. 3/4 продуктов тупо нет - жижитализация не успевает за состоянием складских запасов. Оформление заказов - иначе как издевательством не назовёшь. Внезапно "корзину" разделяют на 3-5 частей, каждую часть нужно оформлять отдельно, каждую часть оплачивать отдельно, доставка выполняется одними и теми же бусиками розетки, но в разное время.

Оне же "маркетплейс" - пустили других продавцов на свою "площадку", а выполнить "диджитализацию", аггрегацию заказов в сети и на своих оптовых базах, чтобы не было вышеописанного дерьмища: мозгов не хватает у "лидера диджитализации" автоматизировать и сделать нормальный сервис.

Просто говняными стали...
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28.04.2021 15:42 Відповісти
В "розетке" ничего не рекомендую брать, гарантию на товар дают на 14 дней или 3 месяца! А, за гарантии от производителя, дерут не малые деньги! И это, далеко не первый год и не единичные случаи!
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28.04.2021 15:44 Відповісти
Хотелось бы убрать розетку из списка. Запуск продаж туристических пакетов с розетки это когда охреневшему монополисту даже полумертвый сектор туризма захотелось хапнуть, пока у тур бизнеса кризис и все стало. Давайте за это Чечеткину дадим премию Человек года. Розетка додумалась в коронакризис завести пульсоксиметры и дороже рынка толкать их у себя, отдав своему товару первые места в каталоге. Даже эпицентр продавал маски и пульсоксиметры по самым доступным ценам, закрывали дефицит, розетка могла себе позволить эти маски просто в посылки ложить, но нет, они на сегодня закупили все варианты масок и толкаются с малым бизнесом в этой нише. Вобщем розетка делает все чтобы алиэкспресс стал новым лидером на нашем рынке интернет продаж, кто попробует алиэкспресс уже не вернется на розетку.
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28.04.2021 15:57 Відповісти

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