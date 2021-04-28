Кабмин выделил 4 миллиарда на закупку новых вагонов для "Укрзализныци"

Правительство на заседании 28 апреля утвердило Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на обновление подвижного состава "Укрзализныци" и модернизации железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.

"Укрзализныця" обеспечит проведение всех необходимых процедур для обновления подвижного состава и модернизации железнодорожной инфраструктуры за счет средств, предусмотренных в госбюджете на этот год. Сегодня правительство одобрило Порядок использования этих средств. Это более 4 млрд грн, которые будут направлены на закупку новых пассажирских вагонов и обновления железнодорожной инфраструктуры", – отметил Криклий.

Также принятым постановлением предусматривается внесение изменений в некоторые нормативно-правовые акты относительно урегулирования вопросов финансирования капитального строительства (реконструкции) объектов железнодорожной инфраструктуры и осуществления предварительной оплаты за товары, работы и услуги.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует закупить 85 пассажирских вагонов, а также отремонтировать и электрифицировать около 200 км ж/д путей в 2021 году за предусмотренные госбюджетом средства.

Ранее предполагалось, что за бюджетные средства в 2021 году может быть закуплено до пассажирских 100 вагонов.