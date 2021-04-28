Кабмин утвердил программу льготной ипотеки для переселенцев за счет кредита KfW

Кабинет министров утвердил порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Также Кабмин утвердил порядок использования средств госбюджета по программе "Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам".

"Реализация порядка создаст возможность для внутренне перемещенных лиц получить льготные кредиты на принятое в эксплуатацию жилье в сумме примерно 40 тыс. евро до 20 лет под льготные условия – 3% годовых из расчета 63 кв. м общей площади на семью, исходя из нормативной площади жилья, которая составляет 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью", – отмечается в сообщении.

В рамках проекта в 2021-2022 годах планируется обеспечить жильем примерно 680 семей или 1768 человек из числа внутренне перемещенных лиц.

Для получения льготного кредита под 3% будет сформирована отдельная очередь на базе существующих реестров, которые ведутся Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и его региональными управлениями.

"При этом важно, что граждане, которые стоят в очереди, не будут исключаться из любого реестра Государственным фондом и его региональными управлениями до момента фактического получения кредита на приобретение жилья или улучшение жилищных условий по другим основаниям. То есть, в случае попадания в очередь по соглашению с KfW, человек одновременно сохраняет свое место в очереди, сложившейся Государственным фондом и его региональными управлениями до момента получения жилья", – уточнила заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

Для обеспечения справедливого участия отбор победителей из числа кандидатов, которые будут находиться в очереди, будет происходить путем случайного выбора, который проводится с помощью генератора случайных чисел.

Победители самостоятельно смогут выбирать объекты, которые могут быть приобретены на средства кредита. Объектами кредитования бужет квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что такой многоквартирный или одноквартирный жилой дом принят в эксплуатацию не более чем 35 лет назад или реконструирован не более чем 25 лет назад.

Как сообщалось, в декабре 2020 года правительство Украины подписало соглашения с немецким государственным банком KfW о предоставлении 25,5 млн евро на жилье для внутренне перемещенных лиц.