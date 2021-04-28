Госрегистраторы получат доступ к данным на бумажных носителях БТИ
Кабинет министров поддержал постановление о введении экспериментального проекта по получению государственными регистраторами сведений о госрегистрации права собственности на недвижимое имущество, которые находятся в распоряжении коммунальных предприятий БТИ на бумажных носителях.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
По словам министра, это позволит упростить регистрационные процедуры в сферах государственной регистрации недвижимости и обременений движимого имущества, и обеспечит граждан и юридических лиц удобными и доступными административными услугами, в том числе в электронной форме.
"Несмотря на то, что государственный реестр прав содержит большой объем информации о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и на объекты незавершенного строительства, об их обременении, об объектах и субъектаз этих прав, одновременно сведения этого реестра являются неполными, поскольку часть информации находится в распоряжении предприятий БТИ на бумажных носителях, ведь до 1 января 2013 года они имели право осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Поэтому получение органами государственной регистрации прав и нотариусами информации, хранящейся в реестровых книгах и регистрационных делах, которые формировались предприятиями БТИ, является крайне необходимым для целей надлежащего проведения государственной регистрации прав и предоставления в полном объеме информации о вещных правах на недвижимое имущество", - отметил Малюська.
В связи с этим Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством развития общин и территорий внесло предложение о реализации в течение 2021-2023 годов экспериментального проекта по получению государственным регистратором прав на недвижимое имущество с помощью Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, находящиеся в распоряжении предприятий бюро технической инвентаризации на бумажных носителях.
Малюська уточнил, что получение необходимых сведений предполагается программными средствами Государственного реестра прав, что уменьшит количество необходимых визитов заявителя и избавит его от необходимости сбора документов в бумажной форме.
"Ожидается, что результатом пилотного проекта станет экономия средств и времени для граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления и создание удобных условий для получения ими административных услуг", - добавил глава ведомства.
В целом изменения, предусмотренные постановлением, предусматривают:
- совершенствование механизмов подачи заявлений и документов в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обременений движимого имущества в электронной форме, обеспечение доступа к результатам предоставления административных услуг в этих сферах и получения сведений из Государственного реестра прав и Реестр обременений движимого имущества;
- внедрение информационного взаимодействия с порталом "Дия" при предоставлении административных услуг, а именно формирование порталом платежного документа и обеспечение уплаты административного сбора; сообщение владельцу недвижимого имущества, пользователю о проведенных регистрационных действиях; проверка наличия соответствующего статуса заявителя в случае увольнения последнего от уплаты административного сбора на основании сведений информационных систем государственных органов и тому подобное;
- использование государственным регистратором необходимых сведений о законченном строительстве объекта или объекта незавершенного строительства, в частности об их технической инвентаризации, о принятии в эксплуатацию или о присвоении адреса, полученных исключительно из Единой государственной электронной системы в сфере строительства;
- автоматизацию и контроль процессов проведения регистрационных действий, в частности автоматическое внесение сведений о недвижимом имуществе на основании сведений, полученных из Государственного земельного кадастра и Единой государственной электронной системы в сфере строительства, контроль за внесением сведений о вещных правах на недвижимое имущество, обременение таких прав.
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