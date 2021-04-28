Госрегистраторы получат доступ к данным на бумажных носителях БТИ

Кабинет министров поддержал постановление о введении экспериментального проекта по получению государственными регистраторами сведений о госрегистрации права собственности на недвижимое имущество, которые находятся в распоряжении коммунальных предприятий БТИ на бумажных носителях.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По словам министра, это позволит упростить регистрационные процедуры в сферах государственной регистрации недвижимости и обременений движимого имущества, и обеспечит граждан и юридических лиц удобными и доступными административными услугами, в том числе в электронной форме.

"Несмотря на то, что государственный реестр прав содержит большой объем информации о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и на объекты незавершенного строительства, об их обременении, об объектах и ​​субъектаз этих прав, одновременно сведения этого реестра являются неполными, поскольку часть информации находится в распоряжении предприятий БТИ на бумажных носителях, ведь до 1 января 2013 года они имели право осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Поэтому получение органами государственной регистрации прав и нотариусами информации, хранящейся в реестровых книгах и регистрационных делах, которые формировались предприятиями БТИ, является крайне необходимым для целей надлежащего проведения государственной регистрации прав и предоставления в полном объеме информации о вещных правах на недвижимое имущество", - отметил Малюська.

В связи с этим Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством развития общин и территорий внесло предложение о реализации в течение 2021-2023 годов экспериментального проекта по получению государственным регистратором прав на недвижимое имущество с помощью Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, находящиеся в распоряжении предприятий бюро технической инвентаризации на бумажных носителях.

Малюська уточнил, что получение необходимых сведений предполагается программными средствами Государственного реестра прав, что уменьшит количество необходимых визитов заявителя и избавит его от необходимости сбора документов в бумажной форме.

"Ожидается, что результатом пилотного проекта станет экономия средств и времени для граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления и создание удобных условий для получения ими административных услуг", - добавил глава ведомства.

В целом изменения, предусмотренные постановлением, предусматривают: