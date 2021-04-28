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Кабмин предложил ужесточить антитабачное законодательство

Кабмин предложил ужесточить антитабачное законодательство

Кабинет министров предложит Верховное Раде усилить антитабачное законодательство, в частности, ввести ряд запретов на производство, торговлю и импорт, а также уравнять в статусе электронные и обычные сигареты.

Соответствующие изменения в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы Европейского парламента и Совета 2014/40/ЕС (по здравоохранению населения от вредного воздействия табака) правительство одобрило на заседании 28 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту документа, в частности, планируется запретить производство (кроме производства для экспорта), розничную торговлю и импорт для реализации на территории Украины:

  • табака для перорального применения;
  • сигарет, у которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода превышают 1 мг, 10 мг и 10 мг соответственно;
  • табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют медицинские предупреждения;
  • сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и/или вкусом;
  • табачных изделий, содержащих витамины и другие добавки, которые создают впечатление, что изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков, кофеин, таурин или другие добавки, которые ассоциируются с энергичностью, добавки, которые имеют свойства делать выбросы цветными, добавки, которые упрощают вдыхание дыма или усвоение никотина, добавки, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсические свойства в несожженной форме и другое.

Кроме того, планируется запретить использование в общественных местах и рекламу электронных сигарет.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
закон (1481) Кабмін (7742) цигарки (354) тютюн (333) електронні сигарети (53)


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