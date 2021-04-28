БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 802 7

Экс-министра финансов Данилюка лишили должности в набсовете Нацдепозитария

Экс-министра финансов Данилюка лишили должности в набсовете Нацдепозитария

Акционеры избрали новый состав наблюдательного совета ПАО "Национальный депозитарий Украины", уволив с занимаемой должности его главу – экс-министра финансов и бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.

Согласно сообщению на сайте Нацдепозитария, после принятого на собрании акционеров решения должность главы набсовета вакантна.

В обновленный состав набсовета вошли 5 членов.

В частности, владеющая контрольным пакетом акций Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подтвердила полномочия в набсовете члена НКЦБФР Ярослава Шляхова и партнера Cornerstone Financial Group Виталия Милентьева.

От Национального банка, владеющего блокпакетом акций депозитария, в его набсовет переназначены заместитель главы НБУ Юрий Гелетий и советник министра финансов (на общественных началах) и член набсовета Ferrexpo Виталий Лисовенко.

От миноритарных акционеров Нацдепозитария в набсовет назначен президент Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов Алексей Кий.

Как сообщалось, ранее НКЦБФР подала кандидатуру владельца и директора ООО "Бизнес-Ориентед" Александра Масенко в качестве независимого члена набсовета Национального депозитария вместо экс-министра финансов Александра Данилюка, который возглавлял набсовет.

Ранее Данилюк, в последнее время активно критикующий действия власти, обвинил новый состав НКЦБФР в попытке в спешке сменить утвержденный в августе прошлого года набсовет НДУ ради получения контроля над проведением конкурса на нового главу правления депозитария.

В свою очередь глава НКЦБФР Руслан Магомедов обвинил Данилюка в "заполитизированном подходе к работе", заявив о планах "наполнить наблюдательный совет людьми с большим профессиональным бэкграундом".

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский назначил главой НКЦБФР внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директора компании "Аструм Капитал" Руслана Магомедова.

2 апреля Зеленский назначил членами НКЦБФР бывшего главу Расчетного центра Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамию, экс-главу Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг "ТАСкомбанка" Ярослава Шляхова.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.

Автор: 

наглядова рада (558) звільнення (1003) Данилюк Олександр (484) НКЦПФР (275) Нацдепозитарій (13)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И правильно сделали. Данилюк лёг под Ахметова, а значит, для страны он- бесполезен. Проживет и так. Ахмэт, говорят, щедр для своих шавок.
показати весь коментар
28.04.2021 17:20 Відповісти
під ахметом лежить квартальний дурачок
показати весь коментар
28.04.2021 19:39 Відповісти
Він під ким тільки не лежить. Зато не під Порошенко
показати весь коментар
29.04.2021 00:51 Відповісти
И сколько этот азик заплатил Ермаку за местечко в депозитарии?
показати весь коментар
28.04.2021 19:50 Відповісти
Це д брата Єрмака, який чудесним чином воскрес із мертвих убієнний до того злим Порошенком.
показати весь коментар
28.04.2021 20:25 Відповісти
что то он нигде не приживается, ни в прошлой ни в этой власти , всех только критикует, а показать как надо работать?
показати весь коментар
28.04.2021 20:17 Відповісти
сервер, который украл порох, не нашел ? Не нашел. Ездил с Эрмаком к руди ? Ездил. (кстати, руди и двух его юристов компания по выпуску счетных машин для голосования притягивает к ответственности за брехню ). А Данылюк обычный клоун - делает умное лицо, но все равно получается как у Юрия Никулина.
показати весь коментар
28.04.2021 21:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 