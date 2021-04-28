Комитет Рады одобрил кандидатуру на должность нового министра энергетики

Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании Комитета в среду, 28 апреля.

"Решение комитета рекомендовать одобрить завтра соответствующую кандидатуру в зале", – сообщил по итогам голосования глава комитета Андрей Герус.

Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, вопрос назначения Галущенко будет рассмотрен на внеочередном заседаниии парламента завтра, 29 апреля, в 16:15.

Как сообщалось, на минувшей неделе фракция "Слуга народа" провела встречу с новым кандидатом на должность министра энергетики – им стал вице-президент госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" и профессиональный юрист Герман Галущенко. По словам депутатов фракции, его кандидатура была предложена Офисом президента.

Напомним, Кабинет министров назначил Германа Галущенко вице-президентом "Энергоатома" в мае 2020 года.

В 2013-2014 годах он уже работал в "Энергоатоме" исполнительным директором по правовому обеспечению. В то время компанию возглавлял Никита Константинов, который после Революции Достоинства устроился на работу в структуры "Росатома".

Вместе с Константиновым Галущенко также работал в "Энергоатоме" в 2006-2008 году, когда компанию возглавлял ставленник "Партии регионов" Андрей Деркач, в отношении которого введены санкции США.

Согласно официальной биографии, Галущенко также работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, а также на руководящих должностях в центральных органах исполнительной власти. В разные годы он занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата (Администрации) президента Украины, директора департамента судебной работы Министерства юстиции.