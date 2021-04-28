Реальная зарплата в марте выросла на 9,5%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года увеличилась на 9,5%, по сравнению с февралем текущего года также возросла – на 6,7%

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в марте 2021 года по сравнению с февралеми 2021 года увеличилась на 8,5%, а в годовом измерении выросла на 18,9%, составив 13 612 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 000 грн).

Ведомство уточняет, что в 2021 году в феврале средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 12 549 грн, в январе – 12 337 грн, тогда как в декабре 2020 года – 14 179 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в марте текущего года к марту 2020 года наблюдался в Черновицкой (на 31,1%), Донецкой (на 30,1%), Тернопольской (на 26,9%), Ривненской (на 26,3%), Херсонской (на 26,2%), Волынской (на 25,9%), Хмельницкой (на 24,8%), Ивано-Франковской (на 24,3%), Черниговской (на 22,8%), Житомирской (на 20,8%), Закарпатской (на 20,0%), Одесской (на 19,9%), Луганской, Львовской и Сумской (на19,8%), Запорожской (на 19,0%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 132 грн, самый низкий в Житомирской области – 10 675 грн.

В марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата возросла в здравоохранении на 52%, в сфере временного размещения и организации питания – на 37,2%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 33,8%, образовании - на 28,8%, в сфере операций с недвижимостью – на 22,2%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 20,4%, в сельском и лесном хозяйстве – на 17,4%, на предприятиях промышленности – на 15,0%, в финансовой и страховой деятельности – на 11,3%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 9,4%, в сфере госуправления и обороны – на 9,1%, в строительстве – на 7,7%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – также на 7,7%, в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 5,2%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 1,2%.

В сфере предоставлении других видов услуг заработная плата в марте 2021 года относительно марта 2020 года сократилась на 3,8%.