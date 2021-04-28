Прибыль "Укргаздобычи" упала в 4 раза

АО "Укргаздобыча" завершила 2020 год с чистой прибылью в размере 4,95 млрд грн, по сравнению с 19,05 млрд грн прибыли годом ранее.

Как сообщает пресс-служба компании, ее операционная прибыль по итогам 2020 года составила 7,3 млрд грн.

В том числе в четвертом квартале 2020 года чистая прибыль компании составила 3,18 млрд грн.

"Хотя в прошлом году из-за ситуации на рынке газа, экономического кризиса и пандемии наши капитальные вложения снизились почти в полтора раза – до 16,6 млрд грн, мы смогли выполнить плановые показатели по добыче газа, практически удержав их на уровне предыдущего года", – отметила гендиректор "Укргаздобычи" Елена Кобец.

В компании уточнили, что приоритетом для инвестиций в 2021 году останется минимизация падения добычи на "старых" месторождениях, которые уже истощены на 70-80%, с одновременным изучением и освоением новых газовых участков.

Как сообщалось, по итогам 2019 года чистая прибыль "Укргаздобычи" составила 19,05 млрд грн. В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".