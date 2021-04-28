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Прибыль "Укргаздобычи" упала в 4 раза

Прибыль

АО "Укргаздобыча" завершила 2020 год с чистой прибылью в размере 4,95 млрд грн, по сравнению с 19,05 млрд грн прибыли годом ранее.

Как сообщает пресс-служба компании, ее операционная прибыль по итогам 2020 года составила 7,3 млрд грн.

В том числе в четвертом квартале 2020 года чистая прибыль компании составила 3,18 млрд грн.

"Хотя в прошлом году из-за ситуации на рынке газа, экономического кризиса и пандемии наши капитальные вложения снизились почти в полтора раза – до 16,6 млрд грн, мы смогли выполнить плановые показатели по добыче газа, практически удержав их на уровне предыдущего года", – отметила гендиректор "Укргаздобычи" Елена Кобец.

В компании уточнили, что приоритетом для инвестиций в 2021 году останется минимизация падения добычи на "старых" месторождениях, которые уже истощены на 70-80%, с одновременным изучением и освоением новых газовых участков.

Как сообщалось, по итогам 2019 года чистая прибыль "Укргаздобычи" составила 19,05 млрд грн. В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Автор: 

газ (7923) видобуток (1752) прибуток (1802) Укргазвидобування (931)


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Топ коментарі
+7
Те,що впало,напевно,хтось підняв.
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28.04.2021 18:46
+4
Всю страну обворовывают и никому и ничего за это не делается. Страна жлобов, которые грабят страну и наносят ей ущерб тотальный. А власти настоящей нету - это жлобы работающие на жлобов олигархов. Фейковая власть, которая не работает на страну, а выполняют функцию смотрящих от олигархов, которые умудрились грабить страну и поставить своих людей во власть и спецслужбы и полицию и суды и во все органы и олигархов никто не остановит, и они грабят страну, но в Украине так много можно грабить, что они за раз не могут украсть все и они умудрились грабить безнаказанно и еще захватить у страны гос предприятия, которые поставляют народу коммунальные услуги и они смотрят сколько у рабов денег и выжимают с народа максимум и параллельно продолжают разграблять все ресурсы Украины, как свои - это можно сравнить с рейдерами или с рэкетом из 90-х, когда приходили бандиты к коммерсантам и говорили плати за крышу и если тот отказывался, то они надевали маски и грабили и громили и потом опять приходили без масок и он им платил за крышу. Только олигархов афера в миллион раз наглее и хитрее и жоще. Они не считают Украину настоящей страной, они ее считают источником грабежа бесконечного и какой бы грабеж они не сделали, то им за это никто и ничего не сделает! Коломойский украл с ПриватБанка 5 с половиной миллиардов долларов - бешенные деньги просто и ему ничего за это не будет и они так делают постоянно. Олигархи, как боги, которые могут делать вообще все, что хотят и им ничего не будет! Олигархов никто не посадит потому что они сами строят тюрьмы. Безнадежная страна! Народ не хочет восстать против олигархов и или погнать их или линчевать и народ терпит рабство!
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28.04.2021 19:27
+2
Олигархи грабят страну, как аналогию можно привести с банком, который грабят бандиты, только грабители налетели на банк - ограбили и убежали, а олигархи грабят страну и им ничего за это не будет и им не нужно убегать, потому что они поставили свою власть, поставили своего министра внутренних дел, спецслужбы их людьми управляются, суды им принадлежат и т.д. И они в таких благоприятных обстоятельствах установили еще над целой страной и всем народом рабовладельческий строй, в котором все люди платят им дань - платежки и т.д. Они захватили помимо всех ресурсов и предприятия отвечающие за коммунальные услуги и монопольно захватив их и не имея конкурентов - они могут накручивать платежки, чтобы люди выживать могли на грани и платить им дань максимальную. Долги набирают еще на страну и все воруют и олигархи живут со своими семьями в других странах и живут, как короли. Ахметов себе замок купил самый дорогой за 200 миллионов евро не так давно и у него в Лондоне за 200 миллионов долларов и под Киевом замок построил еще и т.д. А народ - рабы, которые не могут восстать против олигархов.
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28.04.2021 19:51
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Те,що впало,напевно,хтось підняв.
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28.04.2021 18:46 Відповісти
Прибыль "Укргаздобычи" упала в 4 раза

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вапрос к зебилодятлам: і хто тут барига мародер і торговець на крові після такого???
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28.04.2021 22:22 Відповісти
Куди впала, у кишені?
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29.04.2021 05:43 Відповісти
....ми навіть здогадуемся - вірнішше знаем, у чиї....
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29.04.2021 09:19 Відповісти
Всю страну обворовывают и никому и ничего за это не делается. Страна жлобов, которые грабят страну и наносят ей ущерб тотальный. А власти настоящей нету - это жлобы работающие на жлобов олигархов. Фейковая власть, которая не работает на страну, а выполняют функцию смотрящих от олигархов, которые умудрились грабить страну и поставить своих людей во власть и спецслужбы и полицию и суды и во все органы и олигархов никто не остановит, и они грабят страну, но в Украине так много можно грабить, что они за раз не могут украсть все и они умудрились грабить безнаказанно и еще захватить у страны гос предприятия, которые поставляют народу коммунальные услуги и они смотрят сколько у рабов денег и выжимают с народа максимум и параллельно продолжают разграблять все ресурсы Украины, как свои - это можно сравнить с рейдерами или с рэкетом из 90-х, когда приходили бандиты к коммерсантам и говорили плати за крышу и если тот отказывался, то они надевали маски и грабили и громили и потом опять приходили без масок и он им платил за крышу. Только олигархов афера в миллион раз наглее и хитрее и жоще. Они не считают Украину настоящей страной, они ее считают источником грабежа бесконечного и какой бы грабеж они не сделали, то им за это никто и ничего не сделает! Коломойский украл с ПриватБанка 5 с половиной миллиардов долларов - бешенные деньги просто и ему ничего за это не будет и они так делают постоянно. Олигархи, как боги, которые могут делать вообще все, что хотят и им ничего не будет! Олигархов никто не посадит потому что они сами строят тюрьмы. Безнадежная страна! Народ не хочет восстать против олигархов и или погнать их или линчевать и народ терпит рабство!
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28.04.2021 19:27 Відповісти
Дивно те, що ці мородери і злодії взагалі показують якийсь прибуток.
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28.04.2021 19:31 Відповісти
Олигархи грабят страну, как аналогию можно привести с банком, который грабят бандиты, только грабители налетели на банк - ограбили и убежали, а олигархи грабят страну и им ничего за это не будет и им не нужно убегать, потому что они поставили свою власть, поставили своего министра внутренних дел, спецслужбы их людьми управляются, суды им принадлежат и т.д. И они в таких благоприятных обстоятельствах установили еще над целой страной и всем народом рабовладельческий строй, в котором все люди платят им дань - платежки и т.д. Они захватили помимо всех ресурсов и предприятия отвечающие за коммунальные услуги и монопольно захватив их и не имея конкурентов - они могут накручивать платежки, чтобы люди выживать могли на грани и платить им дань максимальную. Долги набирают еще на страну и все воруют и олигархи живут со своими семьями в других странах и живут, как короли. Ахметов себе замок купил самый дорогой за 200 миллионов евро не так давно и у него в Лондоне за 200 миллионов долларов и под Киевом замок построил еще и т.д. А народ - рабы, которые не могут восстать против олигархов.
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28.04.2021 19:51 Відповісти
Я вже писав, кличте, нафіг, баригу нехай краде, бо вже з прибутками працюють тільки депутати ВР!
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28.04.2021 20:46 Відповісти
пора повышать цену на газ - 20-25грн/куб покроет аппетиты клептократов на какое-то время
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29.04.2021 08:18 Відповісти
А сколько было выступлений икспердов несколько лет назад, когда повышали тарифы - вот теперь, мол, из сверхприбылей поднимут собственную добычу газа и - заживем.
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29.04.2021 10:47 Відповісти

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