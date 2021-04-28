В "Нафтогазе" назвали увольнение Коболева возвращением ручного управления в госкомпаниях

Принятые Кабинетом министров решения о смене главы правления НАК "Нафтогаз Украины" являются юридическим манипуляцией демонстрируют возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой "Нафтогаза".

"Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об освобождении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", – подчеркивается в заявлении.

В компании напомнили, что согласно уставу "Нафтогаза" и закону "Об акционерных обществах", представление общему собранию акционеров предложений о назначении или увольнении председателя правления относятся к исключительной компетенции набсовета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров.

"Способ, которым сегодня была принята серия решений относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями", – сказано в заявлении.

В компании заявляют, что "такие действия Кабмина является сигналом всем государственным предприятиям: работа с в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться. Кроме того, это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности".

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля принял решение уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко, а также переназначил набсовет компании.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решение наблюдательного совета. В частности, как следует из сообщения, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе.

В то же время, объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Накануне Коболев и правление "Нафтогаза" презентовали финпоказатели компании за 2020 год, согласно которым компания получила убыток в размере 19 млрд грн.