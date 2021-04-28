Кабмин выделил 500 миллионов на подключение сел к интернету

Кабинет министров утвердил порядок использования субвенции территориальным общинам на подключение к оптическому интернету учреждений социальной инфраструктуры в селах, где его нет.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Для обеспечения сел скоростным интернетом правительство планирует потратить 500 млн грн.

"Сейчас проходит предварительный сбор заявок на получение этого финансирования, он продолжается до конца этой недели. К настоящему времени получено более 750 заявок, по которым более 4,5 тыс. сел претендуют на подключение к интернету", – сказал в ходе брифинга после заседания Кабмина заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

В свою очередь руководитель экспертной группы по развитию фиксированного интернета Минцифры Андрей Набок сообщил, что ведомство уже обработало 600 заявок и проверило их на предмет соблюдения правил, которые прописаны в порядке предоставления субвенции.

По его словам, одной из проблем в подаче заявок является подача уже подключенных сел для финансирования.

"Выездные комиссии физически проверяют населенные пункты на факт наличия там оптических сетей", – сказал он, уточнив, что если село уже подключено, то его нельзя подавать в рамках финансирования.

Второй проблемой, как отметил Набок, являются завышенные суммы финансирования. Это разница между фактическими запросами операторов для подключения сел и суммами, которые подают непосредственного главы общин.

"Мы уменьшили сумму финансирования на 260 млн грн – фактически это села, которые подались по населенным пунктам, где уже есть подключения, и села, которые подали завышенную сумму заявок", – рассказал он.

По словам Шелеста, для подачи официальных заявок у общин будет 10 рабочих дней.

"После того, как мы их соберем, они будут обработаны и утверждены комиссией, потом Кабмином. Затем постановление будет утверждено бюджетным комитетом Верховной Рады. Далее деньги поступят на места, где они уже де-факто накапливаются на казначейских счетах с марта. И после этого местные общины смогут объявить тендеры и нанимать операторов для подключения социальных объектов", – добавил замминистра.

По его словам, ожидается, что данный процесс активно начнется в июне-июле текущего года, а начиная с июля-августа интернет начнет появляться в большем количестве сел.