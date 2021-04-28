Кабмин сменил главу Министерства энергетики

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в среду, 28 апреля, уволил Юрия Витренко с должности первого заместителя министра - исполняющего обязанности министра энергетики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №367-368-р обнародованы на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением №369-р Кабмин назначил и.о. главы Минэнерго заместителя министра Юрия Бойко.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля принял решение уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко, а также переназначил набсовет компании.

В то же время Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал назначение вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики. Голосование за его назначение состоится на внеочередном заседании парламента завтра, 29 апреля.