Кабмин обязал публиковать данные о результатах обследования новых зданий

Кабинет министров на заседании 28 апреля внес изменения в порядок обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства, согласно которым результаты обследования должны отражаться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, отныне паспорт объекта строительства по результатам обследования будет создаваться с помощью электронной системы.

Такой паспорт должен быть составлен для всех объектов класса последствий СС2 и СС3, в частности, это заведения образования, культуры, спорта, медицинского и оздоровительного назначения, административные здания, объекты инженерной, транспортной инфраструктуры и энергетики, а также многоквартирные жилые дома независимо от класса последствий.

"Благодаря принятым изменениям, органы государственной власти, местного самоуправления и граждане получат открытый доступ к информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, сроках их плановых обследований, а также рекомендациям экспертов относительно необходимых мер для обеспечения надежности и безопасности объектов", – сказано в сообщении.

Изменениями также предусмотрено, что выполнять работы по обследованию смогут только исполнители, прошедшие профессиональную аттестацию, которые получили квалификационный сертификат на право выполнения работ по обследованию в строительстве, или предприятиями, учреждениями или организациями, в составе которых есть такие исполнители. Информация о них будет содержаться в Реестре строительной деятельности, который является компонентом Единой государственной электронной системы в сфере строительства.