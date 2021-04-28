Кабмин ограничил допустимое содержание свинца в лакокрасочных материалах

Кабинет министр на заседании в среду, 28 апреля, утвердил Технический регламент ограничения использования свинца в лакокрасочных материалах и сырьевых компонентах.

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, техрегламент призван минимизировать риски негативного влияния данного элемента на здоровье людей и окружающую среду.

Согласно принятому постановлению такая продукция с содержанием свинца будет удалена с рынка и в дальнейшем будет контролироваться Госслужбой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, Техническим регламентом ограничивается содержание свинца в лакокрасочных материалах и сырьевых компонентах до уровня, который считается безопасным для здоровья человека и применяемых в развитых странах мира, а именно до 90 мг/кг в сухой пленке покрытия.

"Фактически такой показатель означает полный отказ от преднамеренного использования любых соединений свинца в производстве лакокрасочных материалов", – подчеркивается в сообщении.

Также устанавливается требование маркировки продукции и наличия на ней деклараций о соответствии и протоколов испытаний или паспортов безопасности сырья.

В ведомстве напомнили, что свинец является чрезвычайно токсичным элементом и относится к первому классу опасности. Он загрязняет окружающую среду и негативно влияет на здоровье людей. Даже в незначительных дозах этот химический элемент легко накапливается и плохо выводится из организма, а значит, может привести к хронической интоксикации. При этом свинец негативно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, гематологической системы и желудочно-кишечный тракт человека. Особенно опасен он для детей – ведь приводит к снижению их интеллектуальных способностей.

В Минэкологии также отметили, что запрет использования свинца в лакокрасочных материалах и сырьевых компонентах является частью обязательств Украины относительно имплементации международных рекомендаций по управлению химическими веществами.