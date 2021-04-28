В Украине началась вакцинация прокуроров

В органах прокуратуры началось проведение вакцинации от коронавируса. В первую очередь будет привито около 500 работников Офиса генпрокурора. С мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Facebook.

Прокуратура иммунизируется вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech. Среди первых добровольцев - генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.

"Все наши сотрудники, которые изъявили желание, смогут получить прививки. Прокуроры, как и остальные правоохранители, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим", - заявила Венедиктова.

Вакцинация работников прокуратуры происходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации, целевой группой которого является правоохранительные органы.