Китай планирует обнулить импортные пошлины на чугун и стальные полуфабрикаты

Китай планирует с 1 мая обнулить импортные пошлины на ввоз в страну чугуна, стальных полуфабрикатов, лома и феррохрома.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР, передает Интерфакс-Украина.

Мера позволит поддержать обеспечение экономики Китая стальной продукцией, повысить объем ввоза сырья для ее производства и снизить затраты на импорт.

При этом Китай повысит до 25% экспортные пошлины на ферросилиций и чугун высокой степени очистки.

Изменения тарифов на торговлю металлами будет носить временный характер, однако сроки их действия пока не оглашены.