Китай планирует обнулить импортные пошлины на чугун и стальные полуфабрикаты
Китай планирует с 1 мая обнулить импортные пошлины на ввоз в страну чугуна, стальных полуфабрикатов, лома и феррохрома.
Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР, передает Интерфакс-Украина.
Мера позволит поддержать обеспечение экономики Китая стальной продукцией, повысить объем ввоза сырья для ее производства и снизить затраты на импорт.
При этом Китай повысит до 25% экспортные пошлины на ферросилиций и чугун высокой степени очистки.
Изменения тарифов на торговлю металлами будет носить временный характер, однако сроки их действия пока не оглашены.
Джерело: Интерфакс-Украина
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