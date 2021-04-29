БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
338 0

Китай планирует обнулить импортные пошлины на чугун и стальные полуфабрикаты

Китай планирует обнулить импортные пошлины на чугун и стальные полуфабрикаты

Китай планирует с 1 мая обнулить импортные пошлины на ввоз в страну чугуна, стальных полуфабрикатов, лома и феррохрома.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР, передает Интерфакс-Украина.

Мера позволит поддержать обеспечение экономики Китая стальной продукцией, повысить объем ввоза сырья для ее производства и снизить затраты на импорт.

При этом Китай повысит до 25% экспортные пошлины на ферросилиций и чугун высокой степени очистки.

Изменения тарифов на торговлю металлами будет носить временный характер, однако сроки их действия пока не оглашены.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Китай (2122) мито (791) сталь (387)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 