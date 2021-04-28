Кабмин отменил конкурс для назначения Витренко главой "Нафтогаза"

Кабинет министров внес изменения в правила назначения руководителей крупнейших государственных компаний для назначения Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №412 от 28 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление №777 от 3 сентября 2008 года "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

В частности, отменена необходимость проведения конкурсного отбора на должность главы правления "Нафтогаза".

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 апреля назначил Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год, предварительно уволив с этой должности Андрея Коболева без соответствующего представления набсовета компании.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля и на срок не более полугода.

Кроме того, с 5 апреля объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.