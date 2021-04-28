Кабмин создал новую автотрассу от Карпат до границы с Россией, – Шмыгаль

Кабинет министров принял решение о создании трассы М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино, объединив две дороги общего пользования государственного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Правительство создало новую автодорогу М-30. "Дорога Единства" Стрый - Изварино является одним из крупнейших нынешних проектов в рамках президентской программы "Большое строительство". М-30 соединит восток и запад Украины современной трассой. Сейчас там уже идут масштабные работы", – написал премьер.

В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что после проведения ремонтных работ указанный маршрут сможет обеспечить пропуск 40-50 тыс. автомобилей, что позволит разгрузит трассы Киев-Чоп и Киев-Должанский, а время на преодоление расстояния от Львовской до Луганской области уменьшится на три часа. Длина дороги составит 1446,6 км.