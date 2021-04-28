Кличко анонсировал запуск системы фиксации нарушений правил парковки

Система фиксации нарушений правил парковки начнет работать после ослабления строгих ограничений в столице 1 мая.

Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Вы все видите, сколько автомобилей прибавилось за последние годы на улицах столицы. Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик. Также затрудняют движение и неправильно припаркованные машины. Сегодня контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры города. И для инспекторов уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов "Киев цифровой", – сказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что на время локдауна город принял решение временно сделать парковки в городе бесплатным.

"После ослабления ограничений автовладельцы смогут оплачивать парковку через приложение и не нарушать правила, оставляя машину бесплатно. А инспекторы смогут быстро и автоматически фиксировать выявленные нарушения", – отметил Кличко.

По его словам, уже сейчас наблюдается положительная тенденция по уменьшению нарушений правил парковки благодаря эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.

Кличко добавил, что в столице планируют увеличить штатную численность инспекторов по парковке, усовершенствовать систему их обучения и ввести новые критерии качества работы инспекторского состава.