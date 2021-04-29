"Укравтодор" открыл движение на мосту через Хаджибейский лиман

Ремонт моста через Хаджибейский лиман (км 445 + 432 дороги М-05 Киев - Одесса) завершен, движение на мосту открыто.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram.

Как сообщается, теперь вместо двух полос (в период ремонтов) или четырех (как было построено в 1997 году) мост будет иметь шесть полос - по три в направлении Киева и Одессы.

Работы начинали и бросали в 2004 и 2008 годах. В то же время среднесуточная интенсивность движения возросла до 35 тыс. автомобилей. Нынешний проект спокойно выдерживать поток даже в 40 тыс. и 60 тыс. автомобилей в сутки.

В мае этого года начнется монтаж площадке Weigh-in-Motion.

Обустроены тротуары вдоль правой и левой сторон моста, также установлено металлическое барьерное ограждение. На распределительной полосе моста установлена ​​двусторонняя металлическое барьерное ограждение Vario Guard, а на подходах к мосту смонтировано сборную железобетонную ограду типа "Нью-Джерси".