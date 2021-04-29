Выручка YouTube в 2021 году может сравняться с Netflix

В 2021 году видеосервис YouTube и стириминговый сервис Netflix могут сравнятся в показателях прибыльности. Если YouTube сохранит позитивную динамику роста, которую компания продемонстрировала в первом квартале, ее доход составит около $30 млрд. По подсчетам аналитиков, Netflix получит прибыль в размере $29,7 млрд.

Об этом сообщает CNBC, передает AIN.

Темп роста YouTube составил рекордные 49%. За первый квартал 2021 года площадка получила прибыль от размещения рекламы в размере $6,01 млрд – это на $2,01 млрд больше, чем год назад. Об этом стало известно из отчета холдинга Alphabet, материнской компании Google.

Для сравнения – компания Netflix в отчете за первый квартал сообщила о росте выручки на 24% и снижении динамики до 19% в следующем квартале.

Netflix зарабатывает на платных подписчиках, которых под конец марта 2021 года стало более 207 млн. YouTube – в основном за счет рекламы.

Netflix покупает контент и в этом году планирует потрать на это $17 млрд. YouTube платит часть своих доходов креаторам площадки.

Несмотря на то, что у YouTube меньше подписчиков, пользователи смотрят контент платформы 1 млрд часов в день. Зрители Netflix тратят на этом 400 млн часов.

Но все же независимо от того, какой из сервисов победит в гонке прибыльности, телевидение останется в проигрыше по всем показателям, пишет CNBC.

Стремительный рост YouTube связан, во-первых, с изменением поведения потребителей контента во время пандемии. Так, согласно данным недавнего отчета исследовательского центра Pew, на который ссылается CNBC, YouTube среди всех социальных сетей вырос наиболее – количество пользователей видео платформы увеличилось с 73% в 2019 году до 81% в 2021 году. Во-вторых, платформа становится все более популярным местом для независимых креаторов, где они могут зарабатывать деньги.