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Возглавить "Нафтогаз" предложили президент и премьер, – Витренко

Возглавить

Занять пост главы правления НАК "Нафтогаз Украины" исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко предложили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Витренко, вопрос о его назначении решался в считанные часы, передает Интерфакс-Украина.

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант", – сказал он в интервью агентству.

Витренко отметил, что это будет уже пятое или шестое его возвращение в компанию. "Честно говоря, я (в 2020 году, – ред.) уже решил, что все: перевернута страница моей работы в "Нафтогазе". Но оказалось, что это не так просто. Я из "Нафтогаза" уходил в 2003-м году, потом в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-м – то есть раз пять. И каждый раз думал, что точно это уже в последний. Но, как видите, оказалось, не в последний раз", – сказал и. о. министра.

Также Витренко добавил, что срок его полномочий на посту руководителя НАК определит новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза", который по решению правительства будет сформирован в течение полугода по итогам конкурса.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 апреля назначил Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год, предварительно уволив с этой должности Андрея Коболева без соответствующего представления набсовета компании.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля и на срок не более полугода.

Кроме того, с 5 апреля объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Зеленський Володимир (2507) Нафтогаз (3309) Президент (44) прем’єр (23) Вітренко Юрій (264) Шмигаль Денис (1484)


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Возглавить "Нафтогаз" предложили президент и премьер, – Витренко - Цензор.НЕТ 4914
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29.04.2021 14:19 Відповісти
Шмаркль і зелена пліснява..? Гаплик - НАФТОГАЗУ.... піде з молотка за борги
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29.04.2021 16:16 Відповісти
курва.. а що витренко не знав, що звільнення голови правління без згоди наглядової ради
то дикунство ?
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29.04.2021 16:29 Відповісти
Назначение этого прокацапского урода - одно из условий встречи членограя с ху-лом
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29.04.2021 17:00 Відповісти

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