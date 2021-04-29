Возглавить "Нафтогаз" предложили президент и премьер, – Витренко

Занять пост главы правления НАК "Нафтогаз Украины" исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко предложили президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Витренко, вопрос о его назначении решался в считанные часы, передает Интерфакс-Украина.

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант", – сказал он в интервью агентству.

Витренко отметил, что это будет уже пятое или шестое его возвращение в компанию. "Честно говоря, я (в 2020 году, – ред.) уже решил, что все: перевернута страница моей работы в "Нафтогазе". Но оказалось, что это не так просто. Я из "Нафтогаза" уходил в 2003-м году, потом в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-м – то есть раз пять. И каждый раз думал, что точно это уже в последний. Но, как видите, оказалось, не в последний раз", – сказал и. о. министра.

Также Витренко добавил, что срок его полномочий на посту руководителя НАК определит новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза", который по решению правительства будет сформирован в течение полугода по итогам конкурса.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 апреля назначил Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год, предварительно уволив с этой должности Андрея Коболева без соответствующего представления набсовета компании.

Впоследствии в пресс-службе Кабмина уточнили подробности юридической схемы, которая позволила сменить главу "Нафтогаза" без решения наблюдательного совета. В частности, Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля и на срок не более полугода.

Кроме того, с 5 апреля объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". В Кабмине уточнили, что действующий состав набсовета продолжит осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.