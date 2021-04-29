"Киевстар" увеличил доход в первом квартале до 6,8 миллиарда

Мобильный оператор "Киевстар" в январе-марте 2021 года увеличил общий доход на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 6,8 млрд грн.

Об єтом свидетельствуют данные финансового отчета акционера компании, международной группы Veon, передает Интерфакс-Украина.

За первый квартал "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 15,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 4,66 млрд грн. Маржа EBITDА возросла на 0,2 процентных пункта (п. п.) - до 68,1%.

Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 14,9% - до 6,357 млрд грн.

Капитальные инвестиции за отчетный период, согласно отчету VEON, увеличились на 18% (без учета стоимости лицензий на 4G связь) и составили 1,590 млрд грн.

Выручка оператора в B2B выросла на 6% в первом квартале 2021 года (по сравнению с I кв.-2020), что по мнению VEON, отражает продвижение "Киевстар" новых цифровых решений для своих бизнес-клиентов и быстрый рост больших данных.

В первом квартале 2021 года "Киевстар" перечислил в бюджет налогов и сборов на общую сумму 2,3 млрд грн.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).