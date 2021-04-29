Комитет Рады поддержал доработанный законопроект о бизнес-омбудсмене

Во время заседания Комитета по вопросам экономического развития 28 апреля одобрили нову редакцию законопроекта об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.

Об этом заявил зампредседателя комитета и автор законопроекта Дмитрий Кисилевский, передает пресс-служба нардепа.

"Недавно в Раде мы приняли решение о направлении предыдущей редакции на доработку по ряду замечаний, которые были высказаны нашими коллегами - конституционалистами, а также ГНЭУ и Главным юридическим управлением. После этого члены комитета вместе с бизнес-омбудсменом и при участии народных депутатов, которые высказывали замечания, разработали новую редакцию", – отметил он.

Совет бизнес-омбудсмена – это действующий орган, который с 2014 года помогает бизнесу в досудебном порядке оспаривать неправомерные претензии контролирующих органов. Пользователями услуг бизнес-омбудсмена является преимущественно малый и средний бизнес. По статистике более 80% обращений к бизнес-омбудсмену поступают именно от украинских компаний.

"Принятие закона будет хорошим сигналом как для украинских, так и иностранных инвесторов, о том, что Украина использует все инструменты для улучшения инвестиционного климата. Это также важный сигнал для доноров, что Украина заинтересована в продолжении работы Института бизнес-омбудсмена. Закон гарантирует, что Институция бизнес-омбудсмена будет неполитической, независимой организацией, которая будет служить одинаково всем предпринимателям без преференций и дискриминации", - прокомментировал бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

Отмечается, что профильный комитет поддержал доработанный законопроект большинством голосов.

Новая редакция снимает поданные замечания и убирает ряд прав и особенностей работы бизнес-омбудсмена, которые вызвали неприятие. В частности:

• исключены нормы об административной ответственности за ненадлежащее сотрудничество с Институцией бизнес-омбудсмена. Теперь бизнес-омбудсмен не имеет права составлять любые протоколы об административных правонарушениях;

• исключены нормы об уголовной ответственности за вмешательство в деятельность бизнес-омбудсмена;

• определено исключительно добровольный характер предоставления жалобщиками конфиденциальной информации, необходимой для рассмотрения их жалобы;

• определено, что бизнес-омбудсмен при рассмотрении жалоб будет иметь доступ только к тому объема служебной информации, которая непосредственно касается обстоятельств жалобы.